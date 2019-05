Maluma cerró su cuenta de Instagram ante las críticas por publicar un video con un cachorro de león

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fin de semana, Maluma se enfrentó a una lluvia de críticas tras compartir un video junto a un cachorro de león. Los mensajes de los usuarios de Instagram que cuestionaban su actitud fueron tan duros, que hicieron que el cantante colombiano decidiera cerrar su cuenta.



"Es un animal salvaje, no tienes por qué tenerlo", "No al maltrato animal", "Uno menos a quien seguir: me doy cuenta de que ni con todo el dinero se puede comprar el amor y el respeto a los animales", escribieron algunos de sus más de 40 millones de seguidores que, a pesar de conocer el amor de Maluma por los animales, no pudieron tolerar ver al pequeño felino fuera de su hábitat.



A través de un video, Maluma respondió a la lluvia de críticas: "Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado". Las imágenes junto al animal habían sido registradas en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation. Sin embargo, el usuario @maluma dejó de existir por 24 horas y la relación con el episodio se hizo innegable.



El cantante, que se encuentra presentando 11:11 (su nuevo disco), mantuvo su cuenta de Instagram cerrada durante 24 horas y volvió a la red social esta mañana, donde publicó nueve fotografías, las cuales conforman el póster oficial del nuevo documental que relatará detalles de su vida profesional y personal.



En Lo que era, lo que soy, lo que seré, producido por YouTube Originals, Maluma hace un repaso a la evolución de su carrera, desde sus comienzos en Medellín hasta convertirse en una de las estrellas más grandes de la industria.



“Bueno parceros, tranquilos, no me he ido. Algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes. Maluma baby”, expresó el músico en una historia, haciendo referencia a la fecha de lanzamiento del documental.