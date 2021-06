Lali Espósito y el director de "Sky Rojo", inseparables en Buenos Aires: ¿hay amor?

Lali Espósito y David Victori ya no se ocultan de la prensa. Pese a que aún no oficializaron su relación, el director de cine español viajó a Buenos Aires y se instaló en la casa de la cantante, ubicada en un barrio privado de zona norte de Buenos Aires.

La artista, de 29 años, graba los programas de La voz Argentina (Telefe), que tiene previsto su estreno en junio. Mientras, el director de la serie de Netflix Sky Rojo, de 37 años, la acompaña al estudio y permanece allí durante las ocho horas que dura la filmación.

Según informó Diario Show, Victori fue puesto en la lista de hisopados, requisito obligatorio para poder ingresar al plató donde se graba el reality de cantantes. Se testeó junto a los participantes, el jurado compuesto por Lali; Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti; y el conductor, que vuelve a ser Marley.



La intérprete de canciones como “Ladrón” o “LALIGERA” se separó de Santiago Mocorrea, tras cinco años de relación, en septiembre del año pasado. Dos meses más tarde, se la vinculó con el actor Miguel Ángel Silvestre, quien al igual que ella formó parte del elenco de Sky Rojo. Pero el sitio Guacamouly sacó a la luz a su verdadero amor: David Victori.

en noviembre

"Somos personas que estamos libres", dijo Lali

“¡Que manía la de la sociedad de ver dos personas normal, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos!”, dijo Lali en noviembre en entrevista con Infobae, cuando le preguntaron sobre David Victori y un eventual noviazgo. “Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna... eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, aclaró. “Estoy en una sintonía muy conectada conmigo misma. Y todo lo que venga de afuera, todos los demás son algo que me hace bien. (...) No tengo novio, ni lo tendré por el momento”.