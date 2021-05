Lali, la mejor de todas las argentinas, ahora la rompió en "MasterChef"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lali (Espósito, pero acostúmbrense a que es Lali a secas porque así se hace llamar ella) logró lo imposible: que le dedicara un rato de mi vida a ver el MasterChef de famoses de Argentina.



El lunes estaba tan aburrida pero tan aburrida en casa que me puse a ver videos de YouTube para chusmear su participación como invitada, y aunque el programa o más bien sus concursantes me aburre bastante, con ella es imposible no divertirse, la verdad.

Lali es la mejor de su generación y eso se notaba ya cuando era aquella miniatura revoltosa en Floricienta. Pensar que todas queríamos vestirnos con los mamarrachos que usaba Florencia Bertotti en esa época... Bueno, Susanita, no te disperses.

Lali fue a MasterChef medio que a promocionar la nueva temporada de La Voz Argentina que la va a tener de coach; fue con los Mau y Ricky Montaner que son papa sin sal, así que los dejó bien opacados. Y eso que le sacó un beneficio a Sol Pérez, dijo que no sabe hacer ni un huevo frito y pensó que Candela Vetrano iba a cocinar un chancho entero —¡entero!— para su desafío. Tremendo.

Pero como tiene esa cosa graciosa que hace que todos la pasen bien, fue recontra tendencia en Twitter, tanto que salió a redes a agradecer todo el cariño que recibió después de esa participación. Es que Lali es lo más. Linda, talentosa, inteligente, bien plantada, todas cosas que no son muy comunes en la farándula argentina, ¿eh? Después de todo, ¡hay que hacerme mirar un programa de cocina!