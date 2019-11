Kristen Stewart habló por primera vez de sus fotos a los besos con Rupert Sanders

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2012, Kristen Stewart fue vista besándose con director de la película Blancanieves y rl cazador, Rupert Sanders, mientras ella estaba en una relación bastante conocida con su colega de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson. En una entrevista con Howard Stern, Stewart dijo que la relación no pasó de esos besos que se conocieron.

"Esta es la entrevista más sincera", dijo Kristen en el Show de Howard Stern el martes pasado, agregando: "No intimamos".

Cuando Stern le preguntó por qué no había salido a aclarar que ese affaire no había pasado a más, Stewart respondió: "Bueno, ¿quién me va a creer? Ni siquiera importa. Parecía... Ya sabes, te besas con un tipo en público, definitivamente parece que tuviste (sexo)". Aunque sí agregó que la aventura "no era inocente".

Stewart también reveló que no regresó a la continuación de esa aventura fantástica, El cazador y la reina del hielo, debido al gran escándalo.

En la entrevista, Stewart dijo que el Hollywood de hoy era distinto al de ese entonces y agregó que tuvo que haber protagonizado la secuela de Blancanieves y el cazador. "Deberían haberme puesto en esa película. Hubiera sido mejor. No me pusieron en esa película porque pasé por un escándalo tan público, y tenían miedo de hablar de eso", dijo.

"Ese fue un período realmente difícil de mi vida", continuó Kristen. “Yo era muy joven. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Cometí algunos errores. Y honestamente, no era asunto de nadie. La gente supera una mierda así, porque en realidad no es un gran problema. Lo que sí digo es que mi trabajo fue ignorado de una manera frívola, tonta y mezquina", y agregó que en la actualidad, "Hollywood está basado en el miedo".

"Creo que son idiotas, porque si te arriesgas un poco y haces algo bueno, la gente lo verá, te gustará y te pagará", agregó la actriz.

Desde ese conocido escándalo, Stewart se separó de Pattinson y comenzó una relación con la guionista Dylan Meyer, con quien se la ha visto feliz.