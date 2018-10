Ni Julia Roberts evita sentirse triste por las críticas en las redes sociales

"Humana" es la única descripción que Julia Roberts escribió en su cuenta de Instagram, que abrió hace unos meses y que tiene un poco más de dos millones de seguidores. Y es lo que recordó a una serie de críticas que vinieron después de que, en julio, su sobrina, la también actriz Emma Roberts (Scream Queens), compartiera una imagen en la que se las ve a ambas de entrecasa, sin maquillaje ni ningún tipo de producción.

En entrevista con Oprah Wifrey para la revista Harper's Bazaar, Julia Roberts contó cómo reaccionó cuando un montón de seguidores criticaron su aspecto, a partir de ese posteo realizado por su sobrina, recuerdo de una tarde en la que jugaban a las cartas.

"Muchas personas sintieron la necesidad de hablar de lo terrible que me veía en la foto, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que me veía como un hombre, de por qué publico una foto en la que me veo terrible", dijo, y admitió que "me sorprendió cómo me hizo sentir".

"Soy una mujer de 50 años y sé quién soy, y aun así hirieron mis sentimientos. Me entristeció que la gente no supiera ver el punto de la foto, la dulzura, la felicidad que brillaba", explicó la actriz, quien se mostró preocupada por cómo comentarios en ese tono pueden repercutir en personas más jóvenes y vulnerables que ella.

Mientras lidia con el tormento de la exposición en las redes sociales, Roberts espera el estreno de su serie, Homecoming, que llegará en noviembre a Amazon Prime.