Jonatan Viale y su familia tienen coronavirus: "El miedo está, por razones obvias"

El periodista argentino Jonatan Viale atraviesa un momento delicado. Poco tiempo después del fallecimiento de su padre, Mauro, a causa del coronavirus, ahora es él, su esposa e hijos los que están contagiados.



Jonatan había dado negativo al testeo PCR así que permanecía aislado por prevención, y finalmente el miércoles dio positivo de COVID-19.

El martes en el ciclo radial Pan y circo, que Viale conduce y donde de momento es reemplazado por Lucas Morando, se informó del tema. “Ayer (por el lunes) dimos una explicación medio por el aire porque queríamos cuidar la intimidad de la familia de Jony, pero hay que decir que tiene a toda su familia con COVID, sus hijos Rafa y Romeo y a Mica”, dijo Morando.

“Él no tiene COVID, le dio negativo el test PCR, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos; Mica está bien. Pero bueno, tener a toda la familia con COVID en este escenario no es una linda noticia, asusta mucho”, explicó su colega.



El día del anuncio se cumplía exactamente un mes de la muerte de Mauro Viale, fallecido el 11 de abril a los 73 años.

Este jueves fue el propio Viale el que confirmó a través de su cuenta de Twitter que también dio positivo. "Finalmente anoche recibí la confirmación de que tengo COVID. Estamos aislados los 4. Rome, Rafi, Mica y yo (en referencia a sus hijos y esposa). Todos la llevamos bien, con síntomas leves. Pero el miedo está, por razones obvias", escribió.

La noticia del contagio de su familia generó una ola de reacciones en Twitter que incluyó burlas y críticas, lo que llevó a Jorge Rial a salir al cruce a través de sus redes sociales.



"¿De verdad en este antro se meten con los hijos de Jonatan Viale? Más mierdas no pueden ser", escribió el conductor de TV Nostra como reacción ante los comentarios jocosos que se mofaban de la situación, y que llevaron al periodista a ser trending topic en Twitter.