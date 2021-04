A los 73 años y por coronavirus, falleció el periodista argentino Mauro Viale

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista argentino Mauro Viale, de 73 años, murió este domingo en el sanatorio Los Arcos de Buenos Aires, donde se encontraba internado luego de contraer coronavirus y verse afectado por una neumonía bilateral.

Aunque había presentado una mejoría, en la tarde su cuadro se agravó de manera repentina. La causa de la muerte fue paro cardíaco, de acuerdo a lo que informa Infobae.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su colega Rolando Graña durante la edición del programa GPS, de la señal A24 donde trabajaba Viale. “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo el periodista antes de pedirle disculpas al público y pedir una pausa.

Viale, conductor de A24 y América TV, había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 el jueves pasado. Sin embargo, ya estaba incubando la enfermedad. El sábado y tras experimentar síntomas se practicó un test con resultado positivo. Luego fue internado en terapia intensiva con un cuadro de neumonía bilateral.

"Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, había dicho en A24 el mismo jueves.

El verdadero nombre de Mauro Viale era Mauricio Goldfarb. Se inició en el periodismo deportivo en los años '70: relató durante muchos años para TV y radio partidos de fútbol.

Luego se volcó hacia otras áreas de la información. Desarrolló su actividad televisiva sobre todo en América TV. Mediodía con Mauro o Impacto a las 12 fueron sus programas más recordados.

En 2002 protagonizó una pelea en vivo con el empresario de la carne Alberto Samid en uno de los episodios televisivos más recordados en Argentina.

En la actualidad, Viale estaba al frente del programa Más que noticias en la señal de noticias A24. Era padre de dos hijos, Jonatan e Ivana.

Su hijo Jonatan Viale también es periodista y especialista en ciencias políticas. Trabajó en CNN y actualmente, se desempeña en el canal La Nación+

La noticia del fallecimiento conmocionó las redes sociales en la noche del domingo. El presidente argentino Alberto Fernández lo despidió con un mensaje en Twitter: "Después de tantos años puedo decir que era un amigo. Por Dios ojalá se comprenda que el problema existe y es sumamente serio", escribió.

Otros exponentes de la política expresaron sus condolencias en Twitter, como el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Jorge Rial le dedicó un sentido mensaje.

Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale.

¡Gracias Mauro por el respeto y el profesionalismo de cada día! Un fuerte abrazo a su familia y amigos.



Por favor, más que nunca, sigamos cuidándonos. — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 12, 2021

Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. @JonatanViale te envío un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) April 12, 2021