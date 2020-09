Graciela Alfano dijo que tuvo un romance con Mauricio Macri: "Estábamos en clandestino" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante una entrevista con el programa argentino Confrontados, la exvedette Graciela Alfano reveló que, en los noventa, tuvo un romance clandestino con el expresidente argentino Mauricio Macri. "Menem no fue el único presidente con el que salí”, dijo Alfano durante un momento de la entrevista, y esa frase bastó para dar paso a una historia que hasta ayer era desconocida.



“Quiero decir que no fue Néstor Kirchner", fue lo primero que dijo luego de que los panelistas insistieran en conocer el nombre del presidente con quien tuvo un romance. "Quiero aclarar esto para que nuestra vicepresidenta no se sienta tocada, porque con Néstor nunca salí en mi vida. Lo conocí, pero no”.

“En ese momento la persona no estaba ejerciendo la presidencia del país. Fue previo”, advirtió. Luego, dio más detalles: "Perdón, pero estaba ocupando el cargo de presidente en Boca”. Así, confirmó su romance con Mauricio Macri, quien estuvo al frente de la institución entre 1995 y 2008.



De inmediato, comentó que su relación con Macri se desarrolló durante la época en que ella conducía el programa El Periscopio (1995-1997) junto a Carlos Monti. "Teníamos una anécdota muy graciosa porque si bien yo no estaba casada, estábamos en clandestino, de alguna manera", comentó, antes de contar más detalles.

“Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. (Mauricio) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, como buena vida, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’ -relató-. Empoderada, cuando voy a agarrar mi ropa, me acuerdo que había hecho un striptease en el living y que había quedado ahí. Y en el cuarto estaba la ropa de él".

Alfano relató que abandonó el departamento “por la puerta de atrás”, mientras vestía las ropa de Macri. Incluso tomó su billetera para pagar el taxi que la llevó a su casa. “Cuando se va la persona, (Mauricio) no me encuentra a mí, tampoco su ropa. Y me llamó”, continuó. "A mí no me dejás esperando", le comentó Alfano.