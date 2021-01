Fernando Burlando y Barby Franco, en crisis y con versiones de realidad muy distintas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fueron pareja durante 10 años, entre idas y vueltas, y varias veces estuvieron a punto de casarse. La crisis era un rumor que circulaba hace algunas semanas. Días antes de la Navidad se separaron y esta vez parece haber sido la definitiva: hace 20 días que la modelo Barby Franco y el abogado Fernando Burlando no se hablan y todo indica que no hay vuelta atrás.

Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos, por América, Barby y Fernando pasaron las fiestas separados y hace tres semanas que no intercambian ni siquiera un mensaje. “Estuve hablando mucho con él anoche pero hay cosas privadas que no pudo revelar. Sí me parece que él fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse”, dijo Lussich. Por otro lado, aseguró que ella habría dicho: “Menos mal que no me casé”, la misma frase que Zaira Nara tuiteó tras separarse de Diego Forlán y que, en su momento, causó revuelo mediático.

Otra de las versiones señala que las hijas de Burlando, María y Delfina, nunca llegaron a tener una buena relación con Barby. Actualmente son ellas las que están muy cerca de su papá para apuntalarlo.

Por ahora es Barby Franco quien se quedó en la casa que la pareja compartía en Barrio Parque. Él dejó la vivienda hace semanas y no ha ido.



En julio de 2019, Burlando hizo una puesta en escena para pedirle matrimonio a su novia, en el marco de un partido de polo que estaba jugando con sus amigos. Sin embargo, ese pedido nunca se concretó.

Ahora, ¿qué sigue tras la separación de una pareja en la era de las redes sociales? Publicaciones en Instagram. Horas después de que trascendiera esta nueva ruptura, la influencer publicó una foto alusiva.

Barby lanzó un mensaje indirecto en dos fotos de sus historias de Instagram: primero publicó una selfie sonriendo con un corazón y, a continuación, otra con una mirada más triste y el mismo corazón partido a la mitad.

A la vez, rompió el silencio de visita en el programa Los Ángeles de la mañana, admitió que están en crisis y dijo que “estamos hablando para ver qué pasará”. Confirmó que no se han visto desde Navidad aunque aseguró que todavía hay diálogo entre ambos.



“No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando”, dijo y siguió: “Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar”.

Barby aseguró que la crisis se debe a “la vida misma, es mutuo, fueron muchos años y no llegamos a un acuerdo de la convivencia”, pero aseguró que los factores desencadenantes fueron “huevadas” del día a día. Negó que haya un tercero en discordia y dijo que el amor está, aunque sí expresó que la no concreción de su casamiento jugó un factor importante.



“Yo lo re amo, fueron 10 años. Estaba reilusionada con que me iba a casar, pero del otro lado no pasaba lo mismo”, declaró la modelo.

“Ella puede creer que no están separados, pero hay hechos objetivos. Uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses. No hace 20 días. Ellos no se hablan desde las fiestas. Lo cierto es que decir: ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo, separado de Barby, desde hace dos meses”, dijo Rodrigo Lussich luego en Intrusos, y aseguró que el abogado le dijo, en una comunicación que mantuvieron: “¡Separados hasta las pelotas!”. Parece que todo es cuestión de perspectiva.

Durante los años de relación, Burlando y Franco anunciaron su boda varias veces, y siempre la pospusieron. Franco llegó a sortear un vestido de novia que ya tenía entre sus seguidores de Instagram, y en febrero del año pasado vendió un anillo de compromiso por mil pesos argentinos.