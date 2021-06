Tras escándalo con riverenses, volvió Edison Campiglia: "Se armó una podrida bárbara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edison Campiglia, el personaje encarnado por Rafa Cotelo, regresó esta semana al dial luego de año y medio sin participaciones radiales. "El hombre estuvo guardado. Hay gente que dice que estuvo privado de su libertad", lo presentó Germán Silveira en el espacio "Charlie te la saco", del programa Los mismos locos (Urbana FM).

Campiglia bromeó con un período de reclusión. "Estoy todo duro acá. Encapsulado todavía. Me estoy dando contra la pared. Hace un año y medio que estoy de recluso. Me pasan la comida por abajo de una puerta. Me dicen: vos no podés salir. Todavía le demos plata al boga", comentó.

La última aparición de Campiglia había sido en La mesa de los galanes (FM Del Sol) en junio de 2020 con su "Cuplé a Rivera", que generó repudio en muchos riverenses por su acidez. Si bien Rafa Cotelo y el programa pidieron disculpas, el caso siguió en la justicia y se saldó con un acuerdo mediante el cual la radio envió diversos electrodomésticos para donar a instituciones de Rivera.

"¿Cuántos electrodomésticos mandaste?", le preguntó Silveira a Campiglia.

"No. Saltó la cabron. Se armó una podrida bárbara. Casi que quedamos culo pa' arriba todos", comentó el personaje.

En entrevista con Sábado Show, en marzo pasado, Rafa Cotelo se refirió al caso fuera del personaje.



"Pasó casi un año y me sigue afectando. Hay gente a la que le dolió y yo sé que le puedo explicar cuál era la intención, pero no importa porque le dolió en serio. A esa gente lo único que tengo para decirle es “perdóname”. Fue como un accidente porque por más que no haya sido mi intención, causé daño igual", dijo.