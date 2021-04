"La mesa de los galanes" envió electrodomésticos a Rivera tras acuerdo de reparación por cuplé de Campiglia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi un año después de una disputa judicial entre algunos ciudadanos de Rivera y el programa La mesa de los galanes (Del Sol FM), las partes llegaron a un acuerdo. Los responsables del programa enviaron electrodomésticos al departamento fronterizo como parte de un acuerdo reparatorio.

La querella se había iniciado luego de que el personaje Edison Campliglia (encarnado por Rafa Cotelo) emitiera el "cuplé de Rivera" que con todo sarcasmo trataba al riverense promedio de "retardado", además de decir que "garchan entre hermanos".

La humorada causó estupor en el departamento fronterizo e incluso hubo una exposición muy crítica del senador Tabaré Viera en el Parlamento en aquel momento.

Algunos riverenses iniciaron una denuncia penal contra los responsables del programa. Jorge Piñeyrúa, Pablo Fabregat y Diego González, además de Cotelo. Los acusaban de apología del delito y discriminación.

Roberto Araújo, uno de los denunciantes, contó en sus redes sociales que un año después de iniciada la demanda, se llegó un acuerdo. Los responsables del programa enviaron a Rivera cuatro cocinas y cuatro frigobar que serán destinados a instituciones de beneficencia en el departamento.

"No sé si es mucho o poco, cuando iniciamos esta lucha no iniciamos una guerra, iniciamos un proceso que era más un mensaje a las futuras generaciones, para nuestra juventud y nuestros niños. Es necesario reivindicar nuestra condición y que no podemos permitir ser insultados gratuitamente. Estamos muy complacidos con el resultado logrado", expresó Araújo en un video que compartió en sus redes sociales.