Enrique Pinti en su peor momento económico: “El agua me llega al cuello”

La crisis económica argentina afecta a un amplio rango de niveles sociales, incluso a quienes han tenido una buena situación financiera. Y muchos artistas reconocidos están sufriendo duro este difícil momento. Entre ellos está el reconocido humorista Enrique Pinti, quien aseguró que si bien que no está pasando necesidades, se siente con el agua al cuello.



El legendario actor, de 79 años de edad, sorprendió en las últimas horas con fuertes declaraciones sobre su situación económica, en el marco de una serie de contactos con la prensa para hablar de su nuevo espectáculo Al fondo, a la derecha, que se desarrolla de miércoles a domingo en el Multiteatro Comafi, y en giras por la costa atlántica los lunes y martes.

En un reportaje con Rodrigo Lussich para ATR, por Pop Radio, el actor, humorista y dramaturgo aseguró: "El agua me llega al cuello", en clara referencia al difícil momento que atraviesa en medio de la crisis.

"Me asustaba de la situación social de la gente que estaba desposeída o no tenía trabajo. Me dolía como ciudadano, pero no me llegaba a mí; inclusive en la época del menemismo o en la del kirchnerismo; veía que estaba un desastre todo, pero me llegaban las boletas y decía 'esto es mucho, pero puedo pagarlas'", comenzó diciendo.

Y continuó: "Esta es la primera vez, quizás porque me va peor, y me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. La prepaga, que yo tengo una prepaga buena, que saqué en el año 83 y tengo el mejor plan; me llegaron 39.000 pesos (unos mil dólares) más la insulina que uso, que es importada porque así me lo mandó el diabetólogo, porque la puedo usar, me sale 36.000 pesos por mes".

En ese sentido el artista reconoció que actualmente "no le va bien" en el teatro, aunque destactó que este lunes en San Bernardo llevó 400 espectadores, que es una buena cifra, a diferencia de lo que a veces le ocurre en Avenida Corrientes.

Luego de aclarar que su situación no se compara con la que puede estar pasando parte de la población, el también director teatral aseguró que esta es la primera vez que el agua le llega al cuello, aunque no está en la ruina ni lo van a ver "desesperado pidiendo limosna".

"La escuchaba a la Picchio (Ana María Picchio), que está en Mar del Plata, y dijo que cambió los hábitos de consumo, mientras que Hugo Arana vendió el auto. Y son gente que le ha dedicado su vida a esto", remarcó.

"Nosotros los actores no somos ejemplos de trabajo, el nuestro es un gremio de desocupados en todo el mundo”, aseguró Pinti.

“Siempre somos más los que queremos trabajar que los que tienen trabajo. Pero para que un tipo exitoso que llenó tres décadas un teatro, esté asustado", puntualizó el actor.

Además, con su proverbial lengua filosa, el cómico defenestró al actual Gobierno. "Y lo más raro es tener que soportar que un presidente con mala dicción me diga que estuvimos de fiesta 70 años, que estuvimos de joda; o sea que yo, que tengo 80, debería estar de joda desde los 10 años y yo no vi ninguna fiesta".

"Que encima me digan sus funcionarios y toda la gente que a nosotros nos regalaban los servicios, y a mí nunca nadie me regaló nada. Que la luz, el gas o el teléfono fueran baratos o valieran lo que los gobiernos de toda clase nos decían que había que pagar. No era a la gorra, que nos regalaban", remarcó al respecto.

Y cerró su reflexión de un modo rotundo: "Había unas facturas que las elaboraban los gobiernos de turno, y nosotros teníamos que obedecer, porque caras o baratas siempre hubo que pagar porque si no te la cortaban, antes, ahora y siempre. Entonces tener que aguantar que me digan que me regalaban los servicios, me enerva; no solo que me lo diga el Gobierno si no un montón de pelotudos que hablan por televisión y por la radio, y que vos te querés matar, directamente".