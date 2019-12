¿Qué dijo Natalia Camilo sobre la violencia de género?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la difusión del video de un agresión de Nicolás Albarracín a su expareja Natalia Camilo, se encendieron las alarmas. La Justicia determinó que el futbolista no se acerque a la mujer por 180 días y la fiscalía inició una investigación, al tiempo que Wanderers determinó la "suspensión indefinida" del deportista.

La actriz y modelo no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. "Prefiero por ahora no hablar del tema", dijo a TV Show. "Lo voy a hacer más adelante", añadió.

Semanas atrás, durante una entrevista con Sábado Show, Camilo se refirió a la problemática de la violencia de género. Lo hizo porque ella fue parte de la obra de teatro de conciencia "Ni un golpe màs".

"Fue otro de mis grandes desafíos. Desde que empecé en Sé lo que viste siempre estuve en programas de humor. Con Ni un golpe más, necesitaba llegar a la gente desde otro lugar. Me di cuenta de que me gustó mucho también. Mi papel es el de una víctima de violencia de género que al final le da voz a todas las chicas que no han podido hablar y que están muertas por este flagelo. Hago como resumen de todos los casos que se presentaron a lo largo de la obra. Acostumbrada a ver a la gente reír, acá la vi llorar. Hay diferentes tipo de violencia; no solo la física y todos tenemos un caso cercano, por lo que la identificación se da fácilmente en la obra", aseguró en aquel momento.