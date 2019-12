Nazarena Vélez difunde video de agresión de Nicolás Albarracín a Natalia Camilo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hacía tiempo circulaban los rumores de crisis de pareja entre Natalia Camilo y el futbolista de Wanderers Nicolás Albarracín, pero ahora se conoce que el detonante era una situación de violencia ejercida por el deportista hacia la modelo y actriz.

La argentina Nazarena Vélez, amiga de Camilo, difundió en su cuenta de Instagram un video grabado en la intimidad de la casa y que muestra al jugador Albarracín agredir a Camilo, su pareja. En las imágenes se ve cómo el jugador la toma violentamente por los brazos y se escucha a la actriz pedirle que la suelte. Albarracín también le dice a su pareja: "¿Vos me querés lastimar? ¿Vos me querés lastimar? Se te va a venir la noche."

Cuando Vélez dio a conocer ayer domingo el video "sin el permiso" de Camilo, según dijo, la pareja ya llevaba algunos días de separación.

"Voy a viralizar algo que a mi amiga Natalia Camilo (...) le viene pasando hace mucho tiempo y no lo puede expresar como toda mujer que está pasando por un momento de violencia, más cuando viene de muchos años. Una no lo puedo contar y necesita pedir ayuda. Creo que ella al mandarme este video a mí me estaba pidiendo ayuda", aseguró Vélez en la presentación del video.

"Yo le quiero mostrar quién es el señor Nicolás Albarracín y cómo trata a mi amiga Natalia Camilo en la intmidad", añadió.

"Lo único que pido es que la policía actúe o quien tenga que actuar, actúe. Hay chiquitos en el medio porque Natalia es mamá", dijo en referencia a los dos hijos de Camilo con su exmarido, el también futbolista Guillermo Rodríguez.

Mientras esto pasaba en las redes sociales y causaba conmoción, Camilo participó este domingo de la conducción de la Fiesta Nacional de la Bici en Sarandí Grande (Florida).

De repente apareció Albarracín en el lugar.

Cristian Vigñoles y Natalia Camilo son los conductores de la segunda noche de la 5ta edición de la fiesta Nacional de la Bici🚴🏼🎼 pic.twitter.com/IarmZ9Ryam — Sarandi Grande (@municipioSdiGde) December 8, 2019

Sin embargo, hubo una nueva discusión y tuvo que intervenir gente de la organización y luego la policía para que el deportista se fuera del lugar, según contaron testigos a TV Show.

Consultada por TV Show, Camilo evitó hacer cualquier tipo de comentario sobre la situación. "Prefiero no hablar", dijo.

Natalia Camilo y Nicolás Albarracín llevaban cinco años de relación aunque en 2018 estuvieron algunos meses separados.

"(Natalia) en este momento está muerta de miedo por las amenazas", dijo Nazarena. "A la gente que tiene que hacerse cargo, por favor no la dejen sola", añadió. "Con esto puedo perder la amistad de Natalia. Prefiero eso antes que saber del infierno que ella está viviendo y no haber hecho nada".