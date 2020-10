Críticas al gobierno y anécdotas del liceo; la última entrevista de Obaldía a Carolina Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Inés Obaldía como directora de Cultura fue la integrante del gabinete de Carolina Cosse que más llamó la atención. Ni siquiera los compañeros y autoridades de Canal 10 estaban al tanto del nombramiento la noche del martes, cuando la intendenta electa anunció su equipo de gobierno.

Obaldía y Cosse tienen un conocimiento mutuo que data muchos años. En la última entrevista que la comunicadora le hizo a la entonces candidata en La tarde en casa (Canal 10), la comunicadora reveló que acudió al liceo donde la madre de Cosse ejercía como directora.

"¿Yo la puedo felicitar por su mamá? Porque como esto es Montevideo. Yo fui al liceo donde la mamá de la ingeniera era directora", contó Obaldía. "Te recuerda muy bien", le dijo la entonces candidata en la nota que data del 17 de julio pasado y de la que participó también el periodista Aureliano "Nano" Folle.

En otro tramo de la entrevista, Obaldía recordó un tuit de Paula Scorza sobre los ajustes de fondos en la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) para buscar la opinión de Cosse. "Vamos para atrás. Es un golpe", opinó la candidata.

"Pero de esto va a haber más, eh", comentó entonces Obaldía. Porque si el COVID es el sustento de argumentaciones de este tipo que me parecen muy respetables desde el momento de no prometer cosas con las que no se va a cumplir... ", dijo la conductora.



Entonces Cosse dijo que el BID prestó mil millones de dólares a Uruguay y reclamó conocer en qué se invertirá ese dinero.

Mirá el video (el comentario sobre la ANII se produce en el minuto 16:00 y la anécdota de liceo en el 21:30)