Cristina Morán luego de su cruce con Martín Lema: "Se fue por las ramas"

Cristina Morán no quedó conforme con las explicaciones que recibió del diputado Martín Lema sobre la decisión que había tomado para silenciar a la diputada Verónica Mato amparado en un artículo del reglamento sobre "expresiones hirientes".

En el programa Algo que decir (Teledoce), la histórica actriz quiso saber en qué parte del discurso de Mato, con referencias a la desigualdad de género en la sociedad y en la Cámara, hubo "palabras hirientes".

"En la media hora previa, los legisladores que hacen uso de la palabra tienen que evitar las referencias personales (a otro legislador) y las expresiones hirientes. Cuando ella (Mato), dice que no se siente escuchada en cámara, otros legisladores se pueden sentir aludidos", fue parte de la respuesta de Lema.

Si bien el intercambio televisivo no pasó a mayores, al otro día Cristina Morán habló con el programa Hora 25 (Radio Oriental) y manifestó que no sentía que Lema haya respondido directamente a la pregunta. "Como todo político se va por las remas. No encaran directamente la cosa", consideró.

"Nosotros, los que no somos profesionalmente políticos, somos más de hacer una pregunta y responder. No buscas nuevas vueltas. Pero en este caso fue así y la verdad que cuanto más hablaba, peor era", añadió.