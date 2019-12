Chiche Gelblung pidió disculpas a Uruguay, aunque "mantiene los conceptos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chiche Gelblung hizo un pedido de disculpas a medias sobre las controvertidas afirmaciones que había formulado en el programa Polémica en el bar. "Uruguay no es un paìs", "no nos quieren" o "son probritánicos" fueron algunos de los dichos del periodista argentino.

Una semana después, Gelblung contó que el embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, le envió una carta para aclarar las posiciones históricas del país. "Al Dr. Lescano le agradezco la carta. En el contexto de un programa de humor, pudo haberse entendido como peyorativo que haya dicho Uruguay no es un país. Puede haber sido un exceso. Yo pido disculpas por eso, porque es un país reconocido", dijo Chiche.

Pero luego criticó la postura de neutralidad que tomó Uruguay durante la Guerra de las Malvinas. "Esa posición nos dolió mucho a nosotros los argentinos. Fue un yo no me meto. Nosotros hubiéramos querido que ustedes se invulucren como se involucró Perú, que mandò aviones, soldados, armas...".



"Por lo único que pido disculpas es por lo de Uruguay no es un paìs", dijo. "Los conceptos que dije los voy a sostener en otro ámbito", agregó.