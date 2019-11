Polémica afirmación de Chiche Gelblung: "Uruguay no es un país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mesa de Polémica en el bar (en Argentina) abordó las elecciones en Uruguay pero pronto la discusión viró sobre una controvertida afirmación del comunicador Chiche Gelblung: "Uruguay no es un país... déjense de joder".

Cuando Luis Ventura, presente en la mesa, le pidió explicaciones de su aseveración, Chiche elogió la educación, la política económica y de relaciones exteriores de Uruguay pero añadió que "no tiene volumen" para calificarse como país.

"Además no nos quieren", añadió. Sebastián Almada y el conductor Mariano Iúdica salieron al cruce de esa afirmación y Chiche prosiguió contando malas experiencias en Uruguay.



"Cuando vas por la interbalnearia y cometés una infracción, si sos uruguayo no te dicen nada. Sos argentino y vas en cana. Lo he sufrido al Uruguay", comentó.

Después opinó que el uruguayo tiene debajo "la camiseta británica". "Y eso me rompe las pelotas... no me gustan los probritánicos".

Almada puso como ejemplo contrario la neutralidad que mantuvo Uruguay en la Guerra de las Malvinas (1982).

Chiche Gelblung destacó luego el pensamiento de Artigas, pero lo separó de lo que piensan "los uruguayos". "Artigas no era probritánico", añadió.