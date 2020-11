Carlos Tanco recargó contra Nadia Fumeiro: "Decir que no sabe nada es un reconocimiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Darwin Desbocatti, el personaje encarnado por Carlos Tanco en las mañanas de No toquen nada (Del Sol FM) volvió a cargar las tintas contra Nadia Fumeiro, la periodista deportiva de Tenfield y Polideportivo que se había quejado de las burlas del personaje. "Me ofendió y me faltó el respeto", escribió en Twitter.

Este lunes, Desbocatti redobló la apuesta. Contó que la mención a Fumeiro había sido "al pasar" y leyó el tuit de Fumeiro para dar una lectura irónica del reclamo.

"Lo que yo dije fue que estaba tratando de hacer lo mismo que la chiquilina de ESPN que lo hace notable porque entiende y sabe pero esta lo hace mal. ¿Cómo se puede ser misógino cuando uno está hablando del trabajo realizado por dos mujeres de diferentes canales y opina que una lo hace bien y la otra mal? En todo caso, es medio misógino", afirmó.

"Si la burla no es humor, tenemos que borrar el 80% de los chistes del universo", refutó también el comentario de Fumeiro.

"No sabe nada, no entiende nada. Y decirle a un periodista deportivo que no sabe nada no es un ofensa, es un reconocimiento. Es decirle: señora, usted tiene la fibra del periodista deportivo. Se ofende públicamente por cualquier pelutdez", añadió.