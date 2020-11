Nadia Fumeiro durísima contra Carlos Tanco: "Me ofendió y me faltó el respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nadia Fumeiro escribió una respuesta a las críticas que Carlos Tanco le dedicó en No toquen nada en su espacio de Darwin Desbocatti. En su columna deportiva, el personaje había dicho que la periodista de Tenfield y Polideportivo "no sabe nada, dice cualquier cosa".

"Carlos Tanco, escudado en su personaje, me ofendió y me faltó el respeto. La burla no es hacer humor. Lamento que algunos medios de comunicación sigan avalando la misoginia. Todavía cuesta y mucho ver mujeres en lugares históricamente ocupados por hombres", escribió la periodista deportiva.

Carlos Tanco, escudado en su personaje, me ofendió y me faltó el respeto. La burla no es hacer humor. Lamento que algunos medios de comunicación sigan avalando la misoginia. Todavía cuesta y mucho ver mujeres en lugares históricamente ocupados por hombres. — Nadia Fumeiro (@nadiafumeiro) November 8, 2020

Tanco se mofó de labor específica de Fumeiro en Pasión, donde en programas recientes analiza la táctica de los equipos.



"Se agarran cualquier cosa los periodistas deportivos. Y ponen una muchacha a hacer las tácticas en Pasión, como hacen en ESPN", dijo Desbocatti y Ricardo Leiva le preguntó en estudios: ¿Quién es? ¿Nadia Fumeiro?

"No sé lo que hace la muchacha. No me meto en la vida privada. Si es fumeira, si es merqueira, lo que ella quiera. Yo no me meto con eso. Hacen lo mismo. Pero esta periodista no sabe. Dice cualquier cosa. La otra sí", en referencia a la periodista deportiva Morena Beltrán, de ESPN. "Esa sabe de verdad. Esta no", complementó.

Luego criticó a Martín Charquero: ""El burro de Charquero sigue haciendo lo mismo, copiar todo lo que puede de las cadenas argentinas".