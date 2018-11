La brasileña Claudia Leitte fue acosada en televisión, y se despachó en las redes

Claudia Leitte es una de las cantantes más populares de Brasil en la actualidad, y este fin de semana participó de la versión norteña de la Teletón, la jornada televisiva que busca recaudar fondos para la fundación. Pero su paso por la Teletón se vio empañado por una situación de acoso, de la que se sigue comentando en redes.

La cantante hizo algunos temas en la transmisión televisiva, y en el medio de su actuación charló con el presentador Silvio Santos, quien le hizo una serie de comentarios irrespetuosos, ante las risas de la platea y el desconcierto de la mujer, que no supo cómo reaccionar.

Santos se mostró muy insistente respecto al cambio de apariencia que Leitte experimentó en los últimos años, y luego, cuando la cantante quiso saludarlo con un abrazo, le dijo: "Este negocio de andar dando abrazos me excita, y no me gusta estar excitado".

Leitte, descolocada, le preguntó si hablaba de excitación en el sentido de alegría, de euforia, y él le aclaró que no. Leitte intentó interrumpirlo y llevar la conversación hacia otro lado, pero se le hizo difícil.

El tema llegó a las redes sociales, donde una cantidad de brasileños se explayaron al respecto. Por esa vía, en concreto en su cuenta de Instagram, la cantante se expresó con un largo posteo en el que dijo que "cuando pasamos por episodios de ese tipo, vemos ejemplificado lo que pasa con muchas mujeres todos los días, en muchos lugares. Eso es desenfrenado, cruel, nos hiere y nos da miedo". Añadió que se sintió "angustiada" frente a la situación que le tocó vivir.

"La provocación viene disfrazada de chiste y la gente se ríe, porque estamos acostumbrados, nos parece normal. Y allí se va a nuestra vida, llena de reflexiones en cuanto a qué usar, como artista, como empresaria, como esposa, como amiga, como empleada, como jefa... Como mujer. ¿Hasta qué hora podemos estar en la calle?", se cuestionó.

Varias celebridades brasileñas respaldaron a Leitte en las redes, utilizando el hashtag #ChegaDeAssédio. Las actrices Deborah Secco, Camila Pitanga, Nathalia Dil, Bruna Linsmeyer y Alinne Moraes, todas caras conocidas de las telenovelas de Globo, se manifestaron contra la actitud de Santos, y se hicieron eco de un mismo reclamo.

"Cuando en una red nacional, durante un programa de foco social, un presentador acosa a una cantante, podemos ver cómo la violencia es normalizada en nuestra sociedad. Tan normalizada, que muchas de nosotras no sabemos cómo reaccionar. La vergüenza, el miedo por la venganza o la exposición nos paraliza. Pero es preciso recordar: ESO NO ES NORMAL. Y el hecho de que esté en televisión, lo suficientemente cómodo como para hacer eso frente a su mujer y su hija, sólo desencadena un efecto devastador para otras millones de mujeres que sufren esa misma violencia diariamente", dijeron al respecto.



Silvio Santos es, además de un reconocido conductor, el dueño del canal SBT por el que se realizó la transmisión de la Teletón, y propietario de una treintena de empresas. Tiene 87 años.