Así nos lleva el bendito encierro

Va el octavo día de encierro y ya no sé qué más hacer para liberarme de mi marido, quien me sigue por todos lados. Cómo envidio a mi amiga Irene que se tuvo que quedar en la casa de playa para evitar a su esposo. Y como no vivimos en una mansión al estilo Jennifer López como para encontrar escondites, tengo que bancármela solita.

Además, si tuviera el físico de Mario Casas o Luciano Castro sería más tolerable la situación. Pero el marido está más cerca de Robert de Niro o Joe Pesci en sus peores momentos de El Irlandés.

En algún momento tendré que asumir que, en la cuestión etaria, estoy más cerca de Anthony Hopkins que en estos días anduvo tocando el piano para amainar la cuarentena, que de Gal Gadot y los jóvenes que anduvieron cantando “Imagine” en las redes sociales. Aunque ya saben de mi predilección por los chicos musculosos por encima de los señores de mi edad.

No sé cómo están pasando ustedes esta cuarentena, yo encontré cómo hacerlo tolerable. Me he hecho una panzada viendo (¿se imaginaban documentales o películas iraníes?) Magic Mike y Toy Boy que si bien no tienen una trama muy complicada, lo que es bueno para estos momentos donde parece que se comienza a secar el seso, al menos logra llenar el ojo.