APU pidió disculpas por expresiones que generaron un "hecho antisemita" 

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió una carta al respecto de un comunicado emitido por el sindicato de la asociación dirigido al comunicador conocido como Orlando Petinatti pero refiriéndose a él con sus dos apellidos de origen judío.

"Quiero expresar nuestro más sincero pedido de disculpas por las expresiones contenidas en un comunicado público del sindicato que generó un hecho antisemita, lejos de nuestra intención", indicó Fabián Cardozo, presidente de APU.

"No fue, en absoluto, nuestra intención que las expresiones contenidas en el comunicado al que hacemos referencia tuvieran un sesgo discriminador o racista", aseguró.



A su vez ratificaron su "posición histórica de lucha contra toda forma de

discriminación y en defensa de los más caros principios de libertad y

tolerancia en todos los ámbitos".



"Ante esto, el CDC de la APU, a través de mi persona, solicita a todos los

integrantes de la comunidad judía de Uruguay que se sintieron agraviados por estos comentarios, las disculpas del caso", indicó.

El comunicado dirigido a Petinatti generó varias reacciones de rechazo por considerar que contenía características antisemitas.

Al respecto el comunicador decidió hablar del episodio durante su programa radial:



"El paterno Nieuchowicz y el materno Abramovich no lo nombra una, dos, tres veces", dijo Petinatti sobre el hilo de Twitter, "los hace en cuatro oportunidades". Y agregó: "Soy feliz de mis orígenes y de mi historia. Para nada oculto mis orígenes, siempre hablo del pueblo judío, de las festividades. Juego con las características que se hablan de mi colectividad. ¿Los tuits tienen un tufo antisemita por nombrar mis apellidos? Prefiero no victimizarme. A Galeano no le dicen Hughes, a Jorge Traverso no le dicen Shubert Pérez, a Cristina Morán no le dicen Iris Fariña . No me ofenden, cada vez me siento mas fuerte", sostuvo Petinatti.



"Soy Orlando Petinatti y mi nombre es Freddy Nieuchowicz Abramovich, soy de religión judía, soy judío y nací en marzo de 1968. Soy uruguayo porque en 1929 mi abuelo lituano vino en barco hasta el Río de la Plata y, al querer bajar en Buenos Aires, le dijeron que vaya a Montevideo porque en Uruguay tratan mejor a los judíos. Soy Orlando Petinatti, mi nombre es Freddy Nieuchowicz Abramovich", cerró con la voz entrecortada.