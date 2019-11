Petinatti hizo un emotivo descargo sobre los mensajes de APU y sus apellidos de origen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Orlando Petinatti dedicó un editorial de 10 minutos en el inicio de la emisión de este martes en Malos pensamientos (Azul FM) para referirse al cruce que tuvo con el periodista y presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo, y a los posteriores mensajes que la cuenta de Twitter de APU le dedicó. A raíz de estos tuis, figuras públicas de distintos ámbitos lo calificaron de ataque antisemita por nombrar al conductor con sus apellidos de origen judío.

Petinatti dio su versión de cómo se sucedieron los hechos en su visita al programa de cocina de Patricia Wolf. Destacó que decidió llamarse a silencio, y que vio desfilar a Cardozo "cual vedetonga" por los programas de espectáculo y revistas vespertinas de tv para hablar del episodio que protagonizó con él.

Sin embargo, el animador entendió que era momento de hablar luego de leer los mensajes de Cardozo que, como presidente de APU, le dice a un trabajador "vulgar, ordinario y chabacano". "El presidente de APU -destacó Petinatti- que además de trabajar en TNU, tiene un programa de carnaval, es o fue corresponsal de Telesur y de la agencia de información rusa, Sputnik".

De todos modos, el detonante de esta editorial fueron los mensajes que surgieron de la cuenta de Twitter de APU y Petinatti hizo un desarrollo sobre estos mensajes, sobre cómo lo llamaron. "¿Tienen un tufo antisemita?Prefiero no vicitimizarme", apuntó.

"El paterno Nieuchowicz y el materno Abramovich no lo nombra una, dos, tres veces", dijo Petinatti sobre el hilo de Twitter, "los hace en cuatro oportunidades". Y agregó: "Soy feliz de mis orígenes y de mi historia. Para nada oculto mis orígenes, siempre hablo del pueblo judío, de las festividades. Juego con las características que se hablan de mi colectividad. ¿Los tuits tienen un tufo antsemita por nombrar mis apellidos? Prefiero no victimizarme. A Galeano no le dicen Hughes, a Jorge Traverso no le dicen Shubert Pérez, a Cristina Morán no le dicen Iris Fariña . No me ofenden, cada vez me siento mas fuerte", sostuvo Petinatti.

Según detalló el licenciado en su descargo, el autor de esos mensajes fue el periodista Luis Curbelo, secretario de prensa, propaganda y relaciones internacionales de APU, y que también fuera director de TNU. Según detalló Petinatti, Curbelo renunció a ese cargo en la tv pública por llamar "ladronazo y tarados" a jueces de fútbol desde su cuenta de Twitter.

El animador también destacó que el integrante de APU escribió una serie de tuits contra el gobierno de Israel y citó tres ejemplos. "En 2012, 'el comunicado de la embajada de Israel me parece por lo menos ofensivo, los imperios me tienen un poco podrido con sus amenazas'. Otro de 2014: 'Supongo que el lobby judío que está presionando a periodistas para que oculten información no pedirá que no se hable de esto, ¿no?'.Otro: '¿Israel decepcionado con Uruguay? ¡Y manejate Israel!'. Ese es el encargado de presnsa y relaciones internacionales de APU", apuntó el conductor

Petinatti se refirió además al vicepresidente de APU, Roque Delgado, que escribió un tuit respecto a lo sucedido: "No es antisemitismo, pregunto: ¿por qué no se enojan cuando ponen un ridículo a un trabajador? Me parece que es más fácil hacerse el mártir y salir a señalar al resto de antisemitas. Déjense de joder", leyó Petinatti

El animador agradeció a políticos de todas las colectividades y periodistas que lo llamaron para solidarizarse. También expresó su respeto hacia esos colegas y socios de APU que no estaban de acuerdo con este mensaje del sindicato.

"Soy Orlando Petinatti y mi nombre es Freddy Nieuchowicz Abramovich, soy de religión judía, soy judío y nací en marzo de 1968. Soy uruguayo porque en 1929 mi abuelo lituano vino en barco hasta el Río de la Plata y, al querer bajar en Buenos Aires, le dijeron que vaya a Montevideo porque en Uruguay tratan mejor a los judíos. Soy Orlando Petinatti, mi nombre es Freddy Nieuchowicz Abramovich", cerró con la voz entrecortada.

Escuchá el editorial completo:

La respuesta de APU

A raíz de la trascendencia que cobraron los mensajes de la cuenta de Twitter de APU, el Consejo Directivo Central de este sindicato publicó, desde esa misma red social, que "en el comunicado emitido anteriormente no existió intención de ofender ni mucho menos discriminar al comunicador (Petinatti) por razones de raza, religión o género".

Y agrega: "No obstante, si cometimos algún error en la redacción o tono del comunicado y alguien se ha sentido ofendido, solicitamos desde ya, las disculpas del caso".

Mirá el mensaje completo: