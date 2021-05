Ángel de Brito fue a Miami, se vacunó y se contagió de COVID-19: ¿y ahora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parece que Ángel de Brito se fue a Miami, se vacunó y ahora tiene coronavirus y no se puede volver a Argentina, ¿puede ser? ¿Esta info es real o me comí una fake news?

Suena a chiste, pero no. Tiene COVID-19, es verdad, y ahora se pierde el estreno de La Academia, el concurso de talentos de ShowMatch del que viene hablando hace un montón de meses porque es jurado. De no creer.

Bueno, tampoco es tan increíble, porque este mundo da para todo. Lo que sí me parece increíble es que la que suene más fuerte para reemplazarlo sea su panelista más picante de LAM, la mismísima Yanina Latorre. Y después guarda, que si se confirma hará la gran Luis Miguel y no dejará que nadie la mire a los ojos, porque cómo va a levantar ese curriculum...



Por ahora ya me estoy divirtiendo imaginándome lo que puede pasar con Yanina, Jimena Barón, Pampita embarazada y Hernán Piquín juntos. ¡Qué cumbre! Más que escribano, Tinelli debería ir pensando en incorporar algune psicólogue a su piso para tratar de ordenar los egos. Yo voy comprando el pop para el lunes, que estrena.