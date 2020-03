Abel Pintos anunció que será padre: "No nos cabe la felicidad en el cuerpo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Abel Pintos compartió una noticia que alegró a todos sus seguidores. Con una serie de mensajes publicados en redes sociales, el cantante argentino anunció que en poco tiempo se convertirá en padre primerizo junto a su pareja, Moria Calabrese.



En su cuenta de Instagram, Pintos compartió una serie de mensajes en sus historias. En las primera escribió: "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción". Luego, publicó el emoji de una mujer embarazada y terminó con la frase "¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!".



El anuncio de Abel Pintos. Foto: Captura de Instragram.

Además del mensaje publicado en sus historias de Instagram, el cantante argentino utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre el tema: "Tengo un nudo en la garganta, una sonrisa de un kilo y medio en el medio de la cara, un silencio en el estómago y mil imágenes en la cabeza. En el corazón, en el corazón tengo una primavera. GRACIAS".

Sí bien Abel es muy reservado con respecto a su intimidad, en los últimos meses abrió las puertas de su vida cotidiana y se mostró muy feliz junto a su pareja. En enero de este año compartió la primera foto de Mora, a quien conoció en 2013 y con la que mantiene una relación desde esa época. En el último San Valentín, Pintos se mostró muy enamorado y pleno en un vínculo de pareja que lleva varios años.