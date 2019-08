No Te Va Gustar reinicia la gira por el interior, un proyecto que va más allá del negocio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de las fechas en Florida y Maldonado, y tras tres shows en Rosario y cuatro en el Gran Rex porteño, que complementaron los seis ofrecidos entre junio y julio (todos con entradas agotadas), No Te Va Gustar retoma hoy su gira por el interior. Con Otras canciones, recorrerá 15 ciudades de 15 departamentos (además de Montevideo, donde la gira arrancó hace más de dos meses), y tachará de la lista de pendientes una de sus grandes aspiraciones: montar un tour integral de alcance nacional.

“Es la primera vez, por las características del espectáculo, que podemos hacer una gira de manera tan integral”, explica el mánager, Nicolás Fervenza, a El País. “En general, vos planteás una gira o espectáculo e intentás llevarlo a la mayor cantidad de lados, pero el interior carece de un montón de infraestructura para presentar otro tipo de show. Pero tiene estos teatros que están buenísimos, y por eso se puede hacer esto. Es lo que nos tiene más contentos: poder, por primera vez, armar una gira integral que tenga una duración en el tiempo y se pueda hacer de manera sistemática”.

Fervenza explica que el plan de girar por el país -quedaron fuera Artigas, Rivera y Canelones, que seguramente tendrán su revancha pronto- estuvo siempre, incluso cuando el proyecto estaba en manos de MTV.

"Otras Canciones" sigue por San José (hoy), Nueva Helvecia (16), Carmelo (17), Flores (18), Durazno (21), Tacuarembó (22), Salto (23), Paysandú (24), Mercedes (25), Lavalleja (29), Rocha (30), Treinta y Tres (31) y Melo (1 de setiembre).

“En noviembre de 2017 fue la primer reunión con MTV, en Montevideo, y a partir de ahí se empezó a trabajar. En junio nos dijeron que se cancelaba, o se posponía, que para nosotros era decir que se cancelaba. A la semana -ya teníamos coordinados ensayos con (el productor) Héctor (Castillo) acá, que venía de Estados Unidos- decidimos que el proyecto seguía de manera independiente, y ya sabíamos que era para teatros”, relata Fervenza. “De hecho, las fechas del Sodre y del Gran Rex estaban reservadas antes de que se cayera lo de MTV”.

Para entonces, también se había contactado con Fernando Mino, responsable de las giras nacionales de Agarrate Catalina, Abel Pintos y Julieta Venegas, porque “era un socio para poder montar esto de manera eficiente. Y estamos refelices”. La conclusión llega después de los dos primeros shows pero todo indica que será la definitiva, para cuando esto termine el 1° de setiembre en Melo.

“Y todo se balancea, y termina siendo un saldo positivo, sobre todo en todos los demás aspectos”, dice Fervenza más allá de lo económico. “Hacer una gira de 15 fechas por Uruguay es una cosa que todos los músicos de No Te Va Gustar disfrutan a pleno, entonces estamos haciendo algo de lo que realmente estamos convencidos”.

El espíritu de Pugliese escondido en una guitarra. Foto: Belén Fourment

Dato Lo que se vio en Maldonado y una postal familiar No Te Va Gustar se presentó el 27 de julio en el Centro de Convenciones de Punta del Este ante unas 2.000 personas, con un espectáculo de igual calidad que el mostrado en el Sodre o en el Gran Rex. Y el clima de distensión y de disfrute fue constante.

La prueba de sonido fue a contrarreloj, Brancciari entretuvo con una interpretación de “Déjame intentar” y sus ya clásicos comentarios de cena show -“Buenas noches La Pasiva” y así-, y el backstage fue un ir y venir de niños corriendo. Hijos del cantante, del mánager, del baterista Diego Bartaburu, de Denis Ramos y hasta el pequeño del percusionista Japo Castex, todos estuvieron en una postal familiar completada por parejas, amigos y madres. Son agregados alternantes a un grupo de 20 personas, entre músicos, técnicos y productores que hacen a esta gira.





Si bien Fervenza insiste en que esta gira “va más allá del negocio” y asegura que la banda y su staff tienen el entrenamiento suficiente para un desafío de este tipo, es consciente de que la marca NTVG está lo suficientemente fortalecida como para “que los apoyos te ayuden a tirarte a hacer estas cosas que, en los papeles, no serían buen negocio”.

Y ahí jugaron varios factores, como el respaldo de un par de marcas grandes entre otras personas e instituciones que apoyaron Otras canciones desde su gestación como especial de televisión y disco.

Entonces Otras canciones fue viable por una estrategia y un formato, “pero también gracias a un montón de gente que creyó en el proyecto y lo apoyó. Tuvimos, por suerte, un montón de apoyos, como también un montón de gente ni siquiera nos dio una entrevista, sobre todo desde la parte estatal”.



En ese aspecto el mánager, aunque dice que “ya estamos acostumbrados”, opina que “tanto Marca País como el Ministerio de Cultura no tienen una estrategia de desarrollo de exteriorizar la música, y sumarla como parte de los bienes culturales del país. No hay una política de Estado en ese sentido, y ya sabía que por ese lado no íbamos a tener un gran apoyo. Que de hecho no lo tuvimos. No lo critico, pero me parece que Uruguay tiene un capital importante que podría ayudar a vernos en el mundo de otra manera. Pero ahora justo tenemos una selección muy valiosa, y el camino rápido es usar eso para nuestra Marca País. Pero la verdad es que la música perdura mucho más”.