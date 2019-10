La Tabaré se vuelve a transformar: ¿quién es la nueva cantante y cómo se dio este cambio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Salteña, de 27 años, radicada en Montevideo hace dos y con formación musical desde la niñez, Pamela Cattani llegó, hace varias semanas ya, al mismo lugar donde se realiza esta entrevista (Ciudad Música, en la calle Ejido) para probarse como cantante de La Tabaré. La banda se había encontrado con el anuncio de la partida de Lucía Ferreira, y en la búsqueda de una nueva voz, el tecladista Sebastián Gagliardi le preguntó a Cattani, su amiga, si no quería intentarlo.

“Ya habíamos probado a una muchacha, y cantaba bárbaro”, cuenta Tabaré Rivero. “Pero cuando llegó Pamela, no sólo cantaba bien, sino que se dio esa cosa de ponernos a charlar y darnos cuenta que la onda, el humor de ella, congeniaba mucho con nosotros. Y hay una ideología artística que va por el mismo camino, y eso parar mí es muy importante”.

La decisión, dice Rivero, fue unánime, “porque no iba a decidir yo solo, nunca. Es más, la parte de la perfección del canto, en general la deciden los músicos. Yo miro la actitud”.

“Y yo estaba chocha. Venir de otro departamento, autogestionándote todo, que se me presente una oportunidad como esta, que no la busqué, fue divino”, acota Cattani, que cayó en La Tabaré en un momento sumamente efervescente. En cuestión de dos meses ya metió una seguidilla de shows, y este sábado le toca subirse a escena en La Trastienda. Allí desde las 21.00, la banda presentará Raza humana, un espectáculo orientado a los que son “un poquito distintos”, a decir de Rivero. Quedan entradas en venta en Abitab.

“Todo lo que hice antes me llevó a estar hoy acá, y me entusiasma el hecho de estar pisando escenario e intento disfrutar de cada paso. Y si bien con Lucía tenemos un timbre de voz parecido, uno trae su propia impronta, que creo que es algo que se va puliendo. Es un camino”, dice Cattani.

LA SALIDA Tiempos de cambio

“Nos causó mucha sorpresa porque no estaba hablado, para nada. Todo lo contrario: había planes”, dice Rivero respecto a la partida de Lucía Ferreira, oficializada a principios de agosto.

“Dicen que soy un tipo demasiado sensible, y puede ser. Pero me dolió, porque una banda es una familia, y yo estaba muy contento -y sigo muy contento- con estos músicos”, sigue. “Después de 30 y pico de años, logro llevarme muy bien con todos los músicos. Y yo con cantantes anteriores que decían: ‘quiero tener mi proyecto solista’, era reacio. Pero en esta oportunidad estaba todo bien; ya estoy viejo, no me voy a poner a pelear. Y creo que La Tabaré era compatible con lo que Lucía hacía. Me sentí un poco usado, pero nada que me provoque una cosa de: se fue de la banda por cualquier problema humano. No había problemas humanos”.

Pero Rivero ya sabe de renovaciones constantes en una banda que, justamente, se ha caracterizado por el movimiento. Han pasado ya muchas mujeres cantantes, que se han ido por distintos motivos, y han pasado también muchos músicos. En la mayoría de los casos, La Tabaré ha servido como plataforma de impulso para que desarrollen sus propios proyectos artísticos, y Rivero de algún modo lo valora.

“Lucía hizo un post en el que dijo que nunca iba a olvidarse de los buenos momentos que vivió con La Tabaré, y de todo lo que aprendió. Cosa que me gustó mucho”, dice. “Alguna otra cantante no reconoce que haya aprendido nada con La Tabaré, y estuvo 10 años. Eso me duele más”.

"Yo quiero grabar por lo menos dos discos con la misma integración. ¡Siempre se va por lo menos uno!" Tabaré Rivero La Tabaré

En cualquier caso, hoy dice que está “buenísimo” que la entrada de Cattani haya renovado la energía de la banda, le haya levantado el ánimo a todos y esté impulsando los shows que vienen, y los planes de un disco nuevo, en el que se concentrarían en 2020.

“El sueño mío es tener una banda y que dure. Yo quiero grabar por lo menos dos discos con la misma integración. ¡Siempre se va por lo menos uno!", se sorprende el cantante. Cattani, como para descomprimir, ya tiró una solución: grabar dos discos en un mes, y después ver qué pasa.