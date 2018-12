Las Spice Girls modifican la letra de uno de sus hits por temor a “incomodar”

A meses de su promocionado regreso a los escenarios, las Spice Girls decidieron cambiar una frase en una de sus canciones porque, a más de dos décadas de su estreno, consideran que no sonaría demasiado “polite”.



Se trata de un pasaje de su hit de 1997 “Spice Up Your Life”, que reza: “Yellow Man in Timbuktu” (“hombre amarillo en Tombuctú“).

Una fuente cercana a la banda señaló que, si bien hace dos décadas esa frase era solo algo divertido, en los últimos 20 años las cosas cambiaron lo suficiente como para que ese comentario inofensivo hoy sea interpretado como racista.

“Algunas de las chicas se sienten incómodas al subir al escenario e interpretar esa letra, especialmente cuando tienen una base de fans tan diversa y multicultural. Se enorgullecen de defender la inclusión, por lo que no quieren correr el riesgo de ofender a nadie”, señaló esa fuente al diario británico The Sun.

Es difícil imaginar que el público cuarentón y en algunos casos treintañero que vaya a los conciertos de la gira de reencuentro se centre en esa frase y pueda sentirse ofendido. Por un lado, se puede pensar que se trata de un actor de corrección política demasiado exagerado. Por otro, si se trata de apelar un poquito a la suspicacia, quizás el tema sirva para que las Spice sigan siendo noticia y la expectativa por su regreso no decaiga.

La gira por el Reino Unido comenzará a mediados del próximo año y estará protagonizada por Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell. Victoria Beckham decidió no ser parte de este regreso y su lugar lo ocupará la cantante Jess Glynne. La que no pidió reemplazo es Mel B, a pesar de que se fracturó tres costillas y eso demorará los ensayos del grupo.