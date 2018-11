Shawn Mendes aclara los rumores sobre su homosexualidad

La portada de la edición estadounidense de la revista Rolling Stone incluye al músico canadiense Shawn Mendes. Bajo el título "Confesiones de un ídolo pop neurótico", el cantante de los éxitos "Stitches" y "Treat You Better" se explaya sobre temas personales y las consecuencias que le trajo la fama.

Entre otros temas, Mendes se refirió al estrés que le causan los constantes comentarios en torno a su posible homosexualidad. “Me gustaría decir que no me importa, pero no es cierto”, comentó a la revista estadounidense.

“No soy gay”, dijo el cantante. “En el fondo de mi corazón, siento que necesito que me vean con alguien como una novia en público, para demostrarle a la gente que no soy gay. Aunque en mi corazón sé que eso no es algo malo. Pero hay una parte de mí que todavía piensa eso, y odio esa parte de mí”, admitió el joven.

Además, el músico hizo referencia a su antigua relación con Hailey Baldwin, que ahora es esposa de Justin Bieber. “Ni siquiera quiero ponerle un título. Creo que fue más una zona de limbo. Lo entiendo. Le envié un mensaje de texto para felicitar a Hailey y realmente me alegro por ellos. Sigue siendo una de las personas más increíbles, no solo es una persona hermosa visualmente, sino que es uno de los corazones más hermosos que he conocido. Creo que soy un idiota para no, ya sabes… Pero no puedes controlar tu corazón”, dijo.

En su cuenta de Instagram, Mendes publicó la portada de Rolling Stone y explicó: "Claro que tengo mis inseguridades y mis luchas, pero eso siempre fue parte de mí. A veces el lado positivo de una historia no siempre es contado por completo, y me hubiera gustado que se hubiera incluido. Amo lo que hago y los amo a todos ustedes".