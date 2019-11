Rubel, el brasileño nominado al Latin Grammy que desembarca en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cantautor brasileño Rubel es una estrella en ascenso en la música popular brasileña, un fenómeno que le da un revés a las tendencias del momento. Con una propuesta que remite a Jorge Drexler, por buscar algo contemporáneo y masivo, pero que a la vez es más indie y experimental, Rubel tiene canciones que superan los 40 millones de reproducciones, y que son sensibles y artesanales, prueba de que el mercado discográfico no se mueve en una única dirección.

Con esas canciones y un último disco solista, Casas (tiene otro más, Pearl), nominado al Grammy Latino, Rubel se presentará por primera vez en Uruguay, hoy a las 23.00 en Inmigrantes. Comparte la fecha con el local Sebastián Casafúa, que este año ganó tres premios Graffiti por su disco Caudillo, y las anticipadas están en venta en Mi Entrada.

Antes, Rubel contestó vía mail las preguntas de El País.

—Cuando se habla de Casas se suele hacer referencia a ese aire de hip hop que aparece y llama la atención, y no pude evitar asociarlo con Luciano Supervielle y, por ende, con alguna característica de la obra de Jorge Drexler. ¿Puede haber algo de ese vínculo musical en tu obra? ¿Qué encontrás de rico en el hip hop, que te interesa aplicarlo a tus canciones?



—Sin duda existe un vínculo musical con Jorge Drexler. Es un gran maestro, una gran inspiración, un ícono. Creo que de alguna manera bebemos de fuentes parecidas: de la canción, de la guitarra, de contar la historia, de los juegos de palabras. Y en el hip hop encontré lo que me parece ser la forma más rica y contundente de hacer poesía en la música brasileña actual. Emicida, Criolo, Rincon Sapiência, Djonga, Mano Brown, son para mí los grandes poetas brasileños de la actualidad. Y me apasioné por su forma de contar las historias, de explorar los sonidos de cada palabra, de usar el texto de forma rítmica. La forma de pensar la producción musical en el hip hop también me inspiró inmensamente. El uso de samples, de beats, la mixtura de elementos electrónicos y orgánicos, abre infinitas posibilidades para las caras y los colores que una canción puede tener.

—¿Te preguntás y, en ese caso, te respondés por qué tus canciones han tenido tanto alcance, en un mundo en el que se nos parece imponer que lo que "funciona", lo que se hace "viral", es otro tipo de sonido y letra?



—Siempre me pregunto eso. Siempre me sorprende el alcance que mi música tuvo hasta este momento, justamente porque nunca me preocupé con lo que "funciona" en el mercado. Siempre intenté buscar empujar el límite de lo que fuera más osado en mi momento, y hacer la canción que me gustaría escuchar. Pero sospecho que ese alcance viene dado por la fuerza de la canción. La canción es un negocio poderoso y atemporal, y eso no depende de la moda, el momento o la tendencia. Existe un tipo de canción tradicional que comunica directo al corazón, a través de la fuerza y la melodía. Tal vez sea por esa fuerza es que mi trabajo ha llegado hasta aquí.

"La canción es un negocio poderoso y atemporal, y eso no depende de la moda, el momento o la tendencia" Rubel Cantautor

—"Casas" como palabra implica pertenencia y también implica construcción. ¿Es el disco que te permitió completar la creación de tu identidad artística, de alguna manera?



—Por supuesto. Este disco partió de una búsqueda de mi identidad personal y mi identidad artística. El resultado me ayudó a encontrar ambas.

—¿Qué podés adelantar del show que traes a Uruguay, y del futuro?



—El show reúne canciones de los dos discos, Casas y Pearl, más una canción inédita y algunas versiones de canciones brasileñas tradicionales que me encantan. Del futuro, eso es más difícil; le pertenece a Dios. Prefiero vivir un día por vez, a ver qué pasa. Pero quiero seguir haciendo música, componiendo, grabando, haciendo videos, películas. Y volviendo a Uruguay.