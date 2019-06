Reseña: Miley Cyrus vuelve a su lado más salvaje en "SHE IS COMING"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miley Cyrus sacó música nueva: un EP de seis temas llamado SHE IS COMING, que en líneas generales es un híbrido entre su Bangerz, un disco consagratorio para la ex Hannah Montana, y el experimental y psicodélico Dead Petz para el que se alió con Wayne Coyne de los Flaming Lips.

O sea, Miley se corrió del pop/folk/country de su último lanzamiento, Younger Now, para volver a entregarse a esas sonoridades más oscuras y densas (trap y hip hop, con pincelazos de más música negra) que le sirven para su personaje de rebelde y fiestera.

Con varios aliados, productores y cantantes, Miley volvió a sexualizar sus letras y el resultado no está mal, pero es apenas la primera de tres entregas que hará este año, así que habrá que esperar antes de evaluar otra transformación. ¿Y van?