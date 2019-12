El público hizo que Lucas Sugo sea mucho más que "Cinco minutos": la crónica de un ascenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Lo que voy a vivir en el Antel Arena es la concreción de un sueño”, le dijo Lucas Sugo a El País la semana previa a sus dos shows con entradas agotadas en el recinto techado más grande de Uruguay. Y lo que se vivió el jueves y viernes en el lugar donde antes estaba ubicado el Cilindro Municipal dejó un gusto a consagración del músico nacido en Tacuarembó. A su vez, marcó un hecho histórico para la charanga -el género musical del interior del que Sugo se siente representante- y para la música uruguaya: junto a Buitres, que celebró allí sus 30 años en mayo, el cantante de “Cinco minutos” y “Amiga” es el segundo artista local en agotar dos funciones en el recinto con capacidad para 10 mil personas.



Estos dos shows también generan una sensación de doble reivindicación. La primera es que un artista del interior uruguayo se ganó un lugar en el escenario más grande de Uruguay, y varios acentos y pancartas demostraron que hubo una especie de peregrinación de distintos puntos del país para verlo. La segunda es que, al igual que el Montevideo Tropical -celebrado en noviembre en el mismo lugar- se está ganando espacios cada vez más grandes, donde los artistas pueden presentar su música por fuera del circuito de los bailes. Y ese es un motivo de celebración.



“¿Sabés lo que es salir de Rivera y de los bailes de campaña para ir a tocar al Antel Arena?”, le dijo Sugo a El País durante la entrevista ya citada. “Es algo lindo y soñado”. Y, además de las canciones, la constancia y la profesionalidad, el responsable de que el cantante pudiera llenar el recinto es el apoyo incondicional de su público. Al mirar los mensajes que sus fanáticos le dejan en sus redes sociales, y el cariño con el que cantan sus canciones, se percibe que más allá de la música, hay una historia detrás, a la que la gente se suma.



Esta idea quedó bastante clara luego de que el enorme éxito de “Cinco minutos” -aquella canción de 2014 que sonó hasta el hartazgo en radios, autos con parlantes y bailes de todo el país- empezó a mermar: Sugo empezó a presentarse en lugares cada vez más grandes. Lo que en ese año había empezado como cuatro recitales en el Teatro Metro con entradas agotadas, pasó a dos shows -también agotados- en el Teatro de Verano. Luego, llegó al Velódromo Municipal y al Teatro Solís con un espectáculo que quedó registrado en un disco en vivo. Tal vez los más llamativos sean los dos shows que ofreció en agosto en el Auditorio Nacional del Sodre: los agotó sin necesidad de hacer prensa.



“La gente sigue sosteniendo esta historia”, le dijo Sugo a este diario. El trabajo del músico le permitió ganarse un respeto en el ambiente musical, que demuestra que logró superar la etiqueta de one hit wonder: “Gracias a Dios ya hay una frase que no se utiliza más: ‘Con ustedes, el cantante de ‘Cinco Minutos’: Lucas Hugo... ¿Ah, cómo era? Perdón, Sugo’. La gente ya vincula mi rostro con una carrera y noto respeto de gente de otro género, aunque tal vez no se enganche con este palo”.



Además de mantener la costumbre de presentarse en el interior uruguayo, Sugo apuesta al crecimiento en otros países de la región. En noviembre del año pasado se presentó en el teatro Gran Rex de Buenos Aires y el 16 de abril del año que viene repetirá la visita. También se está presentando en Bolivia, Paraguay y Chile . “Se está dando una carrera internacional, gradual pero continua”.



Lo que se vivió en el Antel Arena el jueves y el viernes fue la consagración de Sugo, uno de los músicos uruguayos más exitosos de la década. Si a este hito se le suma el hecho de que semanas atrás se tuvo que enfrentar a información falsa de que el show se cancelaría tras haber actuado en un acto de Luis Lacalle Pou, lo del Antel Arena se trata de un doble triunfo. Y el público, que lo conoce desde hace años, supo celebrar junto a él.