¿Qué prepararon Pedro Dalton y Luciano Supervielle para abrir el show de Patti Smith?

"Esto fue como un grito", dice Luciano Supervielle cuando habla del proceso compositivo del espectáculo, más bien de la obra, que mañana presentarán con Pedro Dalton en el Teatro de Verano. Se llama Con un montón de ojos en la cabeza, y será el número que abrirá el Festival Primavera 0 que tendrá, como plato principal, la actuación de Patti Smith and Her Band (últimas entradas en Abitab).

La historia dice que el mánager de Buenos Muchachos y productor del Primavera 0, Danilo Astori Sueiro, le preguntó a Pedro Dalton si quería leer su poesía en la previa al show de Smith, para que lo primero de la noche no fuera una convencional presentación de banda. Dalton, frontman de los Buenos pero también poeta (uno de sus poemarios es Cuatro libros de poesía y un montón de ojos en la cabeza), empezó a darle vueltas al asunto, que también implicaba recordar la apertura que había hecho junto a su banda el año pasado, para el Primavera 0 que coronaron Nick Cave con los Bad Seeds. Y entre esas vueltas del camino, apareció Supervielle.

El cantante y el pianista habían compartido algunos momentos en el marco del colectivo Enlaces, y Dalton había visto un show de Supervielle en Buenos Aires que le había parecido “increíble”. “Y siempre había visualizado que para leer, había que generar como fondos”, dice en charla con El País, “y venía con el Claro de Luna en la cabeza. Precisaba teclados”.

Con Claro de Luna de Beethoven y el primer Nocturno de Chopin, con ideas más industriales y con el mundo cinematográfico como referencia, Pedro y Luciano se pusieron a trabajar en algo que los entusiasmó tanto que, ahora, consideran editar como una obra. Lo primero será hacerla en vivo, mañana sobre las 20.35 en el escenario del Ramón Collazo.

“Tiene mucho de teatral, lo planteamos así, bien para el vivo, incluso a nivel de mezclas”, dice Supervielle hablando de un terreno en el que trabajaron con Nicolás Demczylo, ex Sante Les Amis y actual Hablan por la Espalda. “Está muy pensado para el lugar donde lo vamos a tocar, con un sonido muy grande, muchos graves, grandes dinámicas”, agrega. La búsqueda es climática, más como de ambientación para lo que vendrá después en la noche, y eso incluirá recitados.

Por eso y también porque había que trabajar a contrarreloj, se trabajó mucho sobre imágenes y colores —que esto sea más azul, que aquello más rojo, y así—, y se identificaron estados de ánimo, momentos. “Tenía que haber un momento nervioso, un momento climático y un momento de furia”, señala Dalton, aunque después se entendió que había que entrar con algo más calmo, “que desconectara a la gente de donde venía, del ruido, los autos, y la llevara a nuestro lugar”.

De esa búsqueda surgieron piezas como “Moonkey”, que atraviesa un lugar melancólico y decididamente cinematográfico; “Licor de sistemas” o “Caos del miedo”, que es una expresión border en la que el letrista muestra una nueva forma de escribir, que se sale de la de sus bandas (también está en Chillan las Bestias) y su poesía conocida. “Yo no estoy tan acostumbrado al machaque como ‘The Mercy Seat’ de Cave, que va una y otra vez. Entonces eso me obligaba a machacar de otra manera la escritura, incluso a repetir. (Tararea parte de “Caos del miedo”) Yo no hago esas cosas, pero acá salió”.

“Tanto Pedro como yo estamos transitando terrenos que no son nuestros terrenos habituales”. dice Supervielle. “El resultado musical tiene mucho de Pedro, mucho de mí, pero al mismo tiempo es un cruce extraño para nosotros. Nos saca de nuestro estilo, y eso está buenísimo. De hecho, no lo habíamos pensado al principio, pero tenemos ganas de editarlo después como una obrita. Porque tiene una cosa de obra artística con mucha personalidad; me parece un hallazgo que se fue dando. Y me encanta eso. Que hay como algo nuevo, dentro de mí estilo y dentro de tu estilo también”.

“Y de la vida”, agrega Dalton.