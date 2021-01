Música que vendrá: estos son los discos uruguayos y extranjeros que llegarán en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de los balances, vienen las proyecciones. Cerrado 2020 y con las pocas certezas que trajo todavía en el aire, un simple cambio de número invita a hablar de lo que vendrá. Y entre otras cuestiones, lo que 2021 traerá es mucha música, porque aún cuando los shows son una interrogante, las canciones se lanzan al vacío.

Entre los lanzamientos más destacados del año, el que más resalta en cuanto a alcance internacional es el de No Te Va Gustar. La banda grabó en octubre del año pasado los cimientos de un disco que se completó entre Montevideo y, a la distancia, Nueva York. Producido otra vez por Héctor Castillo, quien ya estuvo en Suenan las alarmas y Otras canciones, el álbum se llamará Luz y se espera entre abril y mayo. El viernes saldrá el adelanto “No te imaginás”.

Este viernes, además, Bizarro Records lanzará el disco del rapero Hache Souza y el productor BNT, Índigo. Y luego vendrán la tercera isla del proyecto discográfico de Samantha Navarro y el segundo álbum del cancionista Diego González, Días de fuego y fantasmas; y los discos debut de Luis Angelero, Proyecto Bifröst -el grupo de Alejandro Spuntone y Diego Caetano- y Agente 86, que integran Cuico Perazzo, Juan Pablo Granito y Michell Illa de Trotsky Vengarán.

Y uno de los platos fuertes de Bizarro para 2021 es la edición en vinilo de Amanecer Búho, disco clave de Buenos Muchachos.

En la línea de los vinilos, Little Butterfly Records recuperará varias obras en este formato, uno de los pilares del sello. El disco de culto Estados de ánimo de Hugo Jasa (en la serie de reediciones de América invertida); un recopilatorio de Gustavo Pena, El Príncipe y colaboraciones con Bizarro por el catálogo del extinto sello Orfeo llegarán a bateas.

En este formato se lanzará, también, el segundo disco de la banda Los Nuevos Creyentes, y el volumen 2 de Isla de Encanta, compilado de canciones grabadas en el programa Isla de Encanta, de Nelson Barcelo y Pedro Dalton por Emisora del Sur.

Isla de Encanta lanzó, hace semanas, una versión de la canción “Diciembra” de 3Pecados con el aporte de Pau O’Bianchi y Pablo Torres. El tema no estará en el nuevo álbum —aunque sí habrá algo de una de las grandes referencias del indie local—, desde Little Butterfly adelantaron que están comenzando a planificar la edición del disco Diciembra de 2011, y de los dos álbumes de Alucinaciones en Familia, una de los tantos proyectos actuales de O’Bianchi.

El año también traerá, en formato CD y digital, el segundo disco de Bárbara Jorcin, Si canto es porque puedo, del que se conoció recientemente “Lanza”.

El sello Feel de Agua cerró 2020 por todo lo alto con el excelente Todo lo que no se cuenta en las canciones de amor de Patricia Turnes, y en sus planes de 2021 resaltan el primer álbum de Amigovio, el proyecto personal del ex Carmen Sandiego Flavio Lira; y Recuerdos de Uruguay, segundo disco solista del músico y productor Fabrizio Rossi Giordano (Mux, Alucinaciones).



Montevideo Music Group estrenará material de Numa Moraes con El Alemán, Los Mareados, la cancionista Martina Lanzaro y más de Chole como solista, entre otros títulos.

Para este año deberían llegar, además, el primer LP propiamente dicho de la banda Niña Lobo, que en 2020 editó un CD físico para reunir sus dos EP. También el esperado tercer disco de Alfonsina que inicialmente había sido anunciado para 2020; el demorado segundo título de la banda de hip hop Los Buenos Modales (su único álbum es de 2016); el primer disco solista del ex Márama Agustín Casanova; y el tercer álbum de Peyote Asesino, primero desde la salida de Terraja en 1998 (los dos adelantos, “Vos no me llamaste” y “La tumba de los crá”, prometen).

El cancionista Sebastián Casafúa ya entró a grabar su tercer disco y sucesor del excelente Caudillo, y Papina de Palma prevé relanzar su debut Instantes decisivos con un bonustrack, esto a fines de enero, y más adelante su segundo trabajo solista de larga duración, que autoproducirá. El ex Sante Les Amis Diego Traverso es otro que trabaja en su primer LP en solitario.

Ayuí/Tacuabé, Sondor y el infinito mar de la independencia musical también harán su aporte a un año que, en lo nacional, se anticipa cargado. Juan Wauters, La Foca, Lucía Romero, Rodra, Par, Nacho Algorta, la joven banda Búho, Maximiliano Nathan, Cacciatore, Cossi, Max Tejera, Perro Random con su debut, Dany López, Nair Mirabrat, Miranda Díaz, Sofía y sus Paracaídas y las uruguayas radicadas en México Mint Parker y Belén Cuturi aparecen en una lista eterna que promete jazz, electrónica, trap, rock alternativo, pop en su amplia expresión y sonidos de lo más variados para alimentar los próximos meses.

destacados Discos internacionales que se vienen

¿Y afuera? Certified Lover Boy del taquillero Drake se lanzaría en enero. En febrero, Willie Nelson editará That’s Life, un álbum de versiones de Frank Sinatra, y en abril llegará lo nuevo de la banda de rock Greta Van Fleet, The Battle At Garden’s Gate.

Janet Jackson, The Cure, Arcade Fire, Billie Eilish y la española Rosalía lanzarían álbumes en 2021, y se especula sobre lo nuevo de Red Hot Chili Peppers, Cardi B, Kendrick Lamar y Beyoncé.

En el mundo del hip hop, uno de los lanzamientos internacionales más esperados es el de Travis Scott, quien el pasado octubre avanzó a través de su Instagram que su cuarto álbum de estudio llevará por título Utopia. La fecha exacta de salida no está anunciada, pero se espera que estén en el disco los dos temas que lanzó en el último tiempo: “Highest in the Room”, que es de 2019, y la exitosa “Franchise” del año pasado, con Young Thug y M.I.A. Este será su cuarto LP.

Habrá que aguardar al 5 de febrero para desenvolver Medicine At Midnight, esperado regreso de Foo Fighters, que se vendrían un poco más “experimentales” a juzgar por lo escuchado en los anticipos “Shame Shame” y “No Son of Mine”, esta última con un sello FF más claro. El propio Dave Grohl ha dicho que para este álbum, la intención ha sido generar un nuevo sonido, explorar nuevos terrenos que hasta ahora no habían tocado con énfasis. Medicine at Midnight será el décimo disco del grupo de Seattle.

Cercano está lo nuevo de Lana del Rey, Chemtrails Over The Country Club, que se espera para marzo por los retrasos en las plantas de prensado de vinilo. En este material ha vuelto a colaborar con el productor Jack Antonoff, como en Norman Fucking Rockwell, el disco que editó hace dos años. Enigmática como de costumbre, estrenará el 11 de enero el adelanto que le da nombre al disco y permitirá ver por dónde irá esta nueva propuesta suya que, por lo que ha dicho, mantendría la línea Norman...

Y de nuevo, se renueva la esperanza alrededor de los próximos discos de Adele y Rihanna, dos figuras del pop internacional que han hecho desear a los sucesores de 25 y ANTI respectivamente. Pero lleguen o no sus nuevas canciones, está claro que a pesar de todo la música, en 2021, de una forma u otra seguirá sonando.