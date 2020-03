Música a distancia: Lucas Sugo, Meri Deal, Fata Delgado y Brancciari charlan con El País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las rutinas cambiaron para todos. Con los shows suspendidos y las agendas en pausa por tiempo indefinido, hasta los ensayos son diferentes: ahora son en casa, en soledad, con suerte con algún contacto por videollamada. Dentro de unas cuatro paredes, para los tiempos “libres” o “muertos” hay que apelar al ingenio, la creatividad o, más fácil, a la rienda suelta a la composición. En eso coincidieron —más o menos— los cuatro músicos que pasaron por el ciclo A Distancia de El País: Lucas Sugo, Meri Deal, Fabián “Fata” Delgado y Emiliano Brancciari charlaron en estos días de cuarentena sobre sus momentos personales, sí, pero también sobre cómo lidian con estos días un tanto extraños.

Brancciari, por ejemplo, debería estar girando por el sur de Argentina con No Te Va Gustar y el espectáculo Otras canciones; habían hecho cinco shows en La Plata y uno en Tandil y les quedaban ocho fechas por delante, pero el coronavirus interrumpió los planes. Para Sugo y El Fata, el asunto fue el mismo: se suspendieron todas las actuaciones y quedó la incertidumbre, como le pasa a tantos otros trabajadores.

Para Meri Deal, la voz de #TocoParaVos, la emergencia sanitaria también implicó una nueva postergación en el lanzamiento de su carrera solista, algo en lo que viene trabajando hace un rato. “No sé cómo va a seguir, ni cuando. Escribí y grabé muchas canciones, me encantan y estoy recontracontenta con ese proyecto, y la idea era hacer algún videoclip para hacer mi lanzamiento oficial”, comentó al respecto.

Pero en estos primeros días el panorama no ha sido del todo negativo. “El ocio, obligado pero necesario, genera estos encuentros incluso en lo artístico, porque yo hacía mucho que no paraba para escribir o cantar canciones que me gustaba cantar”, contó Lucas Sugo en A Distancia, que cada día a las 18.00 emite encuentros en vivo en sus redes. “Está bueno, siempre tratando de ser positivo en este momento difícil, viajar al pasado y encontrarte con canciones que escribí hace años o que me gusta cantar y no las hago por estar inmerso en la vorágine del laburo”, explicó antes de cantar, a guitarra y voz, algunos fragmentos de “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner, “Loco (tu forma de ser)” de Auténticos Decadentes, o “Lamento boliviano” de Enanitos Verdes, canciones de ese pasado suyo.

Meri Deal también ha pasado los días, además de con una mudanza, “tocando la guitarra, el piano y tratando de escribir canciones”. La semana pasada compartió en sus redes un tema sobre el coronavirus, y en la charla con El País aprovechó para mostrar algunos covers en los que ha estado trabajando, como “Hoy” de Gloria Estefan o “La difícil” de Camilo.

A Brancciari en particular, la cuarentena lo tomó en pleno proceso compositivo del nuevo disco de No Te Va Gustar, previsto para 2021 (la banda lanzará en abril Otras canciones en vivo en Latinoamérica, un álbum con registros de la gira reciente). “Estoy aprovechando el tiempo, grabando mucho acá en casa”, dijo a El País. “Estamos con canciones nuevas, porque este año tenemos pensado grabar disco para salir el año que viene y volver a los shows eléctricos. Ya hay un montón de canciones, así que tenemos ganas de empezar a trabajar”. De hecho, en una suerte de recital que hizo a través de su Instagram el sábado por la noche, aprovechó para mostrar un pedacito de un tema llamado “Culpa” aunque, aclaró, no sabe si estará o no en el futuro disco de estudio.

El Fata, aunque en la nota cantó varios clásicos de Los Fatales, todo a capella, dijo que “todavía no me desenchufé del trabajo de oficina” y que “estábamos con la idea de grabar algunos candombes y plenas, algunas murgas con unas cosas ahí, pero todavía no se me está cruzando mucho por la cabeza porque todo es muy reciente. Pero siempre tenemos canciones guardadas, y yo soy muy de grabar cosas. Pero para Los Fatales es muy difícil cantar canciones nuevas, siempre quieren los clásicos”.



Eso sí, El Fata contó que estos días en su casa ha estado escuchando Elton John, sobre todo los lentos, porque es una música que “me relaja bastante”.

Si bien la música fue protagonista de las cuatro entrevistas, los cantantes aprovecharon para mostrar otros aspectos de sus vidas cotidianas y para contar sobre series, documentales y libros con los que llevan estos días. Mientras El Fata contó sobre sus condiciones como nueve en el fútbol con los amigos, Meri Deal y Brancciari compartieron algunos piques gastronómicos, porque la cuarentena en ambos casos potenció la práctica culinaria. Deal dijo que su herramienta preferida en la cocina es la plancha, donde pasan de verduras a pescado, mientras que Brancciari contó cómo hace morrones rellenos y reveló que lo suyo es el wok, y el vino como para agregar sabor.

También adelantaron algunos planes a futuro. El Fata dijo que la idea de hacer una colaboración con Lucas Sugo está sobre la mesa, que ya se habló en un momento pero que nunca pudieron coordinar sus agendas, aunque no está descartado; y que pronto se verá, en un canal de televisión, el registro del recital que dio en el Teatro Solís. “Este sería un buen momento porque la gente está en la casa”, deslizó sobre eso.

Sugo, por su parte, contó que de la mano de Montevideo Music Group lanzará un vinilo, algo que entiende como un hito para su carrera. Y Brancciari, además de los discos, anticipó ante la pregunta de una espectadora, que la idea de No Te Va Gustar es cerrar la gira de Otras canciones con un show “grande” en Montevideo, antes de fin de año. “Es lo que estamos preparando. Vamos a hacer algo distinto a lo que se vio en el Sodre, muy diferente, con muchas sorpresas desde lo visual y lo musical”, anticipó sobre ese plan.

streaming Lejos pero cerca

Además de participar en A Distancia y tocar canciones, Sugo y Brancciari hicieron vivos en los últimos días, para estar en el contacto más directo posible con su público y llevar un poco de música para acompañar la cuarentena. Meri Deal, por su parte, sube muchas historias y posteos a Instagram en los que se la ve cantando distintos temas, mientras que El Fata dijo que quizás, en formato trío, incursione en los lives musicales por estos días. “Realmente nos acerca”, destacó Sugo sobre la posibilidad de hacer transmisiones por streaming en tiempos donde los eventos masivos han quedado de lado y el distanciamiento social es prioridad.

“Estamos haciendo entretener un poco a la gente en estos días tan especiales”, comentó en un momento de la entrevista El Fata, y eso tienen en común todos, cuando deciden aportar para que la cuarentena no sea tan terrible como puede parecer.