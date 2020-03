La cuarentena de Meri Deal: entre música, mudanza y cocina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Meri Deal fue la segunda invitada del ciclo A Distancia: charlas desde casa. Un ciclo de entrevistas de El País pensado para pasar la cuarentena de forma entretenida.

En la charla con Mariana Malek, Meri contó que recién se mudó y que la cuarentena la agarró a ella y a su familia en pleno cambio de casa. También que justo le llegó un piano y que entonces pasa el rato entre la música y el orden.

Meri es celíaca, igual que su hermano y su madre. Así que cocinar es algo que lo tienen en la rutina diaria. Y con la cuarentena, se hace tiempo para cocinar sano. No es vegetariana, pero no come muchas carnes rojas.

Meri Deal Foto: El País

Además, se animó a interpretar varios temas: un enganchado, alguno de Toco para Vos y cerró con su versión de Hallelujah, de Leonard Cohen, a pedido de los seguidores.