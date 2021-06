Murió el saxofonista Willy Crook, ex Redondos; el emotivo mensaje del Indio Solari

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El músico argentino Willy Crook falleció este domingo a los 55 años. Había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) dos semanas atrás que lo mantenía en coma farmacológico.

La noticia de su muerte la confirmó su agente de prensa Paula Alberti a través de Twitter. "Es de una inmensa tristeza hacerles saber que Willy Crook ha fallecido el día de hoy. Les haremos llegar su lugar de descanso y despedida en cuanto su señora madre supere en parte este tristísimo momento. Gracias a todos por el apoyo incondiconal de tantos dias", escribió para dar el triste anuncio.

Crook era el líder de la banda Funky Torinos pero en su carrera destaca, sobre todo, su pasaje por la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la que grabó, por ejemplo, para el disco debut Gulp! (1985). Tras el fallecimiento, Carlos "Indio" Solari le dedicó un emotivo mensaje por medio de sus redes sociales.

"Willy. Cariño. ¿Los años 80’s? ¿Qué pienso en este momento?... que los mejores artistas jóvenes y subterráneos no fueron los que sobrevivieron a ésa época sino los que ya no están aquí. Los rebeldes sin freno ni límite. Los desordenados en el amor, los más valientes y graciosos", publicó junto a una foto de su colega en tiempos de Los Redondos.



A lo largo de su carrera, Crook trabajó con artistas y bandas como Sumo, Los Abuelos de la Nada, Riff, Charly García, Andrés Calamaro, Los Encargados, Virus, Manal, y fue telonero de James Brown Band, David Bowie y de Echo & The Bunnymen.