Lucas Sugo en el Antel Arena: una fiesta con entradas agotadas y aires de consagración

“Lo que estoy viviendo esta noche lo tomo como una notoria manifestación de cariño", dijo un Lucas Sugo muy agradecido sobre el final de su primer show en el Antel Arena. "El hecho de decir: 'Che, ¿vamos a ver a Lucas Sugo?', (imita una voz) 'Pero ya lo vimos. ¿Qué gracia hay? Si es uruguayo y va a tocar en el baile, después va al interior y al Prado. ¿Qué sorpresa va a haber?', 'Vamo' a verlo igual, porque está en el Antel Arena y vamos hacerle el aguante”, dijo, imitando una posible conversación entre alguno de los asistentes del show del jueves, que se realizó con entradas agotadas.



En entrevista con El País, el músico nacido en Tacuarembó había dicho que su recital en el Antel Arena iba a ser "la concreción de un sueño", y lo que se vivió el jueves en el recinto se sintió de esa manera. Sugo, que ya agotó entradas en el Teatro Solís, el Auditorio del Sodre y el Velódromo Municipal también vendió todas las localidades de su primer show en el escenario más grande del país. Y lo celebró con su público —ese que lo viene acompañando desde su etapa con Sonido Profesional y el posterior éxito solista de "Cinco minutos más" — con una fiesta de dos horas y media cargados de canto y baile colectivo.

En una mirada al público antes de que comenzara el show, resaltaban varias vinchas con el nombre y la foto del cantante de "Amiga" y "Llora mi garganta", un globo con helio en forma de esa “L” —que ya es su marca registrada— y hasta un grupo de cinco mujeres que vestían una camiseta con cada letra de su nombre.

“Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche mágica, a esta noche única", dijo el presentador vestido de traje, momentos antes del comienzo del recital. "El máximo escenario uruguayo presenta al máximo exponente de la movida tropical uruguaya de todos los tiempos: Lucas Sugo”, dijo, casi a los gritos, para que la gente se levantara de sus asientos. Se apagaron las luces y una ovación ensordecedora le dio la bienvenida a cinco parejas de bailarines. Cuando la banda dio paso al riff que anuncia el comienzo de "Amiga", el cantante salió al escenario vestido de un saco de terciopelo y cientos de celulares se levantaron automáticamente para captar el momento.



Antes de acercarse al micrófono, Sugo contempló la escena por unos segundos mientras oía los aplausos con una sonrisa. “¡Vida mía!”, fue lo primero que dijo y, a cambio, recibió una nueva ovación. “Aguanta corazón, aguanta”. Mientras las parejas bailaban en el escenario, el público se animó a hacer lo mismo en el limitado espacio que le permitían sus asientos; otros se fueron a los pasillos para poder moverse con más libertad.

"Muchísimas gracias a todos por venir", dijo tras terminar la canción. "Vamos a hacer lo posible y los imposible para que disfrutes esta noche. Vamos a hacer esta fiesta juntos... ¿Dónde están las palmas arriba?", preguntó para mantener el ambiente festivo y así llegó "Llora mi garganta". Ahí, siguió el baile. "Lo más fuerte que puedas ahora", gritó antes del estribillo, y llegó el canto colectivo: "Llora mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento / Llora mi garganta, no da más".

Durante las dos horas y media, Sugo —que tiene varios años de experiencia presentándose en bailes de todo el país— se encargó de mantener el ambiente festivo. "Si querés gritar, lo podés hacer. Sube la mano, sube la mano”; "las palmas arriba, las palmas arriba" y "explota, explota, explota", fueron las frases que repitió en varias ocasiones para que la celebración no decayera. Moviéndose por el escenario y saludando a todos los sectores, logró que, durante la noche del jueves, el Antel Arena se convirtiera por unas horas en el baile más grande de Uruguay.

Lucas Sugo en el Antel Arena. Foto: Marcelo Bonjour.

Incluso hubo un momento en el que una coreografía con celulares propuesta por el cantante generara la sensación de estar en un cumpleaños de 15 o en un casamiento. "Vamo' a meter una filmadita", dijo mientras agarraba su celular. Así, invitó a prender los flashes de los celulares del público y a moverse al ritmo de sus indicaciones: "La mano de un lado para el otro; la mano arriba, la mano abajo". Mientras sonaba un ritmo de esos que definen el momento del cotillón, una marea de flashes seguían los movimientos de Sugo. "Así te soñé, Antel Arena", dijo con una sonrisa.



Con el enganchado de las canciones "En la línea del tiempo", "Llueve, lluvia llueve" y "Hechicera", el baile y el canto de la gente dominó el momento. Mientras tanto, las manos en el aire del público marcaban la "L" —con el dedo índice y pulgar puestos a 90°—, un gesto que aparece en todas las fotos que el músico se saca con sus fanáticos. Sus versiones de "Cuando cante el gallo azul" —ambientando el Antel Arena como un baile del interior—, "Te vas" y "Cariñito" tres de las canciones más coreadas.



Un momento íntimo y varios invitados

"La idea es en este próximo momento que te puedas sentar, estar tranquilo, porque después te voy a volver a pedir que te pares. Quiero generar esa dinámica y generar esos colores artísticamente hablando. Este es un momento especial porque hace un tiempo se nos fue uno de los más grandes referentes como cantautor rioplantenses", dijo antes de cantar "Garganta con arena", de Cacho Castaña. Además de alcanzar la intimidad, el músico demostró que su capacidad como cantante va mucho más allá de la charanga.

Antes de cantar “No quiero verte llorar”, dos actores salieron al escenario del Antel Arena para representar una discusión de pareja. “Tengo una salida de fin de año del trabajo”, dice la mujer. “No, yo tengo una salida. Tengo fútbol 5”, responde el hombre. Entre los celos del hombre, llega la prohibición. “No, vos no vas a salir a ningún lado. Vos sos mi mujer y hacés lo que yo diga. Se acabó”, grita el hombre. De inmediato, resuena el abucheo de las diez mil personas. Así, se apagan las luces y los acordes de piano dan paso a la canción en contra de la violencia contra la mujer.



“Ese que deja marcas en tu cara y en tu alma / Y tu autoestima la aniquila, la desarma / Cuando te amenaza, cuando te maltrata / Y tú debes de quererte más / Y ya no mirar atrás / Debes denunciar y yo a tu lado voy a estar”, cantó sentado al piano Steinway, ubicado en el centro del escenario.



“Quizás esta canción a alguna persona presente le pueda llegar al corazón. No solamente porque la esté viviendo, sino que algún familiar, algún amigo puede estar viviendo esta situación. Hay una cosa muy importante que quiero transmitirte a ti y a las personas que conocen a los familiares: es muy importante denunciar”, dijo y recibió una ovación. “Quizás viene el perdón, el llanto, se arrodillan, no va a volver a pasar y vuelve. No te dejes engañar. Buenos actores son los que estaban en el escenario, pero si lo mirás bien y mirás las actitudes, tenés que denunciar. Nunca vas a estar sola: siempre va a haber un familiar o un amigo contigo”.

Entre los momentos emotivos de la noche, destacó la participación del pianista de 10 años Felipe Rubini. Sugo, que lo conoció en su programa de televisión A solas con Lucas Sugo, lo definió como "un pequeño gigante" y "un niño extremadamente talentoso". Con una amplia sonrisa, lo acompañó mientras el cantante interpretaba "Se cae de maduro".



Tras el aplauso general y el canto colectivo de "Felipe, Felipe, Felipe", Sugo lo invitó a interpretar una canción. Así, Rubini quedó solo en el escenario para presentar una excelente versión instrumental de "Hit the Road Jack", que fue acompañada por las palmas del público.

"Se viene un momento muy, muy especial. Si te queda carga en el celular, conviene registrarlo", dijo Sugo apenas se colgó la guitarra eléctrica. Tras un largo desarrollo instrumental, le dio paso a "Dijiste no" y, sobre el final, Valeria Lynch sorprendió al público para cantar a dúo con el uruguayo. Luego, repitieron con una gran versión de "Me das cada día más".

Luego, Pepe Guerra subió para hacer dos canciones. "Absolutamente todos los que estamos aquí nos criamos escuchándolo. Lo tenemos como un referente y es parte de la idiosincrasia de los uruguayos, por eso es un momento de muchísimo placer y privilegio para mí y para todos ustedes". El olimareño salió al escenario con su clásica boina y camisa negra para interpretar "La ariscona". Luego, pasaron a "Perfidia" ("un bolerito bien romántico", definió Sugo), donde Guerra tomó la voz principal.

Lo más interesante del show del Antel Arena es que "Cinco minutos" no fue el centro de la noche, sino que canciones como "Amiga", "A quemarropa", "Gitana", "Llora mi garganta" y "Hechicera" compartieron el protagonismo en cuanto a la recepción del público. Eso quiere decir que, por más de que hasta la fecha no haya grabado un éxito con tanta repercusión como aquel del 2014, Sugo cuenta una larga colección de éxitos como para mantener una fiesta ininterrumpida durante dos horas y media.

Lo que se vivió en el Antel Arena el jueves fue la consagración de Lucas Sugo, uno de los músicos uruguayos más exitosos de la última década. Acompañado por el público que llenó el recinto, el músico terminó de confirmar su lugar en el ambiente local a base de trabajo y talento. Y si además se le suma que semanas atrás se tuvo que enfrentar a información falsa de que el show se cancelaría tras haber actuado en un acto de Lacalle Pou, lo del Antel Arena se trata de un doble triunfo. Y el público, que lo conoce desde hace años, supo celebrar junto a él.