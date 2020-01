Justin Bieber estrenó el primer episodio de su serie, y anunció el nombre de su nuevo disco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La serie documental de Justin Bieber, Seasons, se estrenó hoy en YouTube y ya tiene el primer episodio disponible para todo público en la plataforma: "Leaving the Spotlight". La producción muestra las desventuras de los últimos años de la estrella pop, que está haciendo, a lo grande y en cuotas, su regreso; y para los usuarios premium, hay otros tres capítulos disponibles.

En paralelo, el canadiense anunció hoy que CHANGES será el título de su nuevo álbum y que estará disponible a partir del próximo 14 de febrero. Lo hizo a través de las redes sociales, donde es una de las mayores celebridades del planeta: tiene 108,6 millones de seguidores en Twitter y 126 millones en Instagram. La estrella del pop aprovechó el mensaje para develar también la portada de CHANGES, en donde aparece una imagen suya con el torno desnudo y sobre un fondo rojo.

El primer episodio de la serie Seasons superó los cuatro millones de reproducciones en cuestión de horas y, con 10 minutos de duración, comienza mostrando la magnitud de su última gira mundial y el impacto que tantos conciertos y tanta exposición, tuvo en él. Y tras una vertiginosa introducción que comienza a contar desde 2015, se avanza dos años en el tiempo hasta que el cantante enfrenta a la cámara y comienza presentándose ante el público y las cámaras.

Acompañado siempre de su esposa Hailey Bieber, Justin vuelve a sus orígenes, a su primera casa, y repasa con el aporte de varios testimonios, cómo fueron sus últimos dos años alejados del espectáculo y cómo ha sido este reencuentro con su profesión.

EL FUTURO La música, el disco y la gira

El sello Def Jam Recordings, de Universal, destacó en un comunicado de prensa que el sonido del álbum está siendo catalogado por quienes lo han escuchado como "R&B/pop futurístico" y "trap-soul". Bieber también dio a conocer "Get Me", segundo adelanto de CHANGES y una canción en la que está acompañado por Kehlani.



El primer single fue "Yummy", que se editó a comienzos de este mes.

CHANGES será el quinto disco de Bieber y su primer álbum desde Purpose (2015). Esta nueva propuesta del músico lo llevará de gira con una tanda de conciertos que pasará por Estados Unidos y Canadá a lo largo de este año.

The Changes Tour comenzará el 14 de mayo en Seattle y se cerrará el 26 de septiembre en Nueva Jersey, después de pasar por ciudades como Toronto, Miami, Las Vegas, Houston o Atlanta, entre muchas otras. Por otro lado, el cantante reveló hace tres semanas que padece la enfermedad de Lyme.