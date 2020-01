Justin Bieber estrenó "Yummy", su nueva canción, y anunció documental para YouTube

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Justin Bieber lanzó "Yummy", su nueva canción, y con ella terminó de confirmar su regreso. El tema es el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, que saldrá en este nuevo año pero aún no tiene título. A su vez, el canadiense anunció una gira por América del Norte, que comenzará en Seattle el 14 de mayo.



El video de "Yummy" ya es tendencia en varios países (en Uruguay está en el puesto número 10 de YouTube), y todo parece indicar que será uno de sus nuevos éxitos. Tras superar unos problemas de salud y una depresión que le llevó a un retiro durante dos años, la nueva canción representa el regreso de Bieber a la música.



Por si fuera poco, el canadiense anunció que el 27 de enero se estrenará Seasons, un documental para YouTube que se dividirá en 10 partes. La producción pondrá el foco en la gestación de su nuevo disco y en su lucha contra la depresión que le hizo cancelar en 2017 y, de manera abrupta, la gira promocional de su aclamado cuarto álbum, Purpose, el cual recibió la nominación a mejor disco del año en los Grammy.



En el primer tráiler del documental, Bieber responde algunas preguntas muy personales, y bucea en una etapa oscura de su vida sobre la que promete explayarse con total honestidad para sus fanáticos. Por otro lado, el anticipo también ahonda en el lanzamiento de "Yummy".



A su vez, el tráiler incluye un testimonio de Hailey Baldwin, con quien el cantante contrajo matrimonio el 30 de septiembre de 2019. La modelo habla del lado desconocido de su marido, el cual no siempre es mostrado por los medios. "Quizá mirando esto la gente pueda observar una partecita de su mundo", dice.



"Vengo luchando mucho. Últimamente me siento super desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", escribió el canadiense junto a una foto en donde se lo ve con Kanye West y su mánager Scooter Brown, quien también da testimonio en el documental que constará de 10 episodios.