Grammy 2019: mirá la increíble reacción de Dua Lipa al ganar su primer premio

La noche de los premios Grammy le trajo grandes a sorpresas a la británica Dua Lipa. La cantante de 23 años recibió dos galardones y celebró las noticias de modos muy diferentes.

En primera instancia, mientras estaba en bata terminando de prepararse para la alfombra roja, se anunció que había ganado el premio a la mejor canción dance por "Electricity". Su espontánea reacción, a los gritos y saltos rodeada de familiares y amigos, fue filmada y subida a su cuenta de Twitter, donde se volvió viral.

"¡No puedo creer que estoy llorando antes de salir a la alfombra roja!", escribió luego la cantante en un tuit, donde se mostró emocionada por el premio que compartió con Silk City, Diplo y Mark Ronson.

VIDEO | "Electricity", el tema que le valió un Grammy a Dua Lipa en la gala del domingo

Luego, durante la ceremonia, se reveló que la cantante había ganado en una de las categorías más importantes Grammy: el de mejor artista nuevo.

Nuevamente, aunque esta vez sobre el escenario, la artista británica se mostró conmovida por el reconocimiento. Además, participó de un celebrado dueto junto a St. Vincent, quien también fue premiada con un Grammy, en su caso a la mejor canción de rock por "Masseduction".

"¡¡¡Soy un artista ganadora de dos premios Grammy!!!! Me siento más que agradecida por este momento. Envío mucho amor a mis fans, a mi familia, a mi equipo, a todos los artistas increíbles con los que he trabajado y con los que he colaborado. ¡¡¡Este es verdadero sueño hecho realidad !!! ¡¡GRACIAS!!", escribió en su cuenta de Instagram.