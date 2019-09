Gavo, con el rap como arte y el freestyle como deporte, presenta su disco "Última lágrima"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El MC es Gavo, el gallo de batalla es Punisher, y la persona detrás de ambos "personajes" artísticos se llama Gabriel y trabaja en una fábrica. Son tres caras iguales y distintas, de un veinteañero que hoy llega a Inmigrantes (Paullier y Guaná) para presentar, desde las 23.30, su último disco Última lágrima, con varios invitados.

"Del palo del freestyle, fui de los primeros que salí de la plaza y se metió a grabar, y me sentí bastante cómodo", cuenta Gavo, que para este disco trabajó con Dubchizza, productor del colectivo Los Buenos Modales y de varios trabajos recientes de la escena hiphopera local. "Ya me habían dicho de grabar discos y no me sentía preparado", cuenta. "No estaba diciendo, en esos momentos, lo que yo quería como yo quería; no quedaba conforme. Ahora era el momento. Y si doy bien este show, es tremendo paso".



—¿Qué querías que dijera Última lágrima?



—Mi vida, expresar lo que digo día a día, ya sea emocionalmente o solo lo que hago. Quería mostrar el cambio de etapa, que ahora estaba trabajando más profesionalmente con la música. Y me sentí reconforme, sentí que transmití ese cambio de etapa y que pude contar bien mis andanzas con los gurises, el desamor o el romance, y mis gustos. Es transmitir lo que mi generación vive, que se sientan identificados con eso, y si no lo logro, está mal. Pila de gente, por lo general los pibes que recién están arrancando a laburar o me encuentro en el bar, me dijo: “esta parte me reidentifica” y eso está de más. Es eso.

—Gavo es el MC y Punisher es el freestyler, el gallo. ¿Intencionalmente querés desmarcar a uno de otro?



—Sí, y no me gustaría que me conocieran como Punisher en la música, porque Punisher no es el que se sienta a escribir: es el que entrena, va a la plaza y batalla, y le gusta medirse con las palabras. En cambio Gavo es distinto; Gavo no podría ir a batallar, se trata de desahogar, de drenar lo malo, de llenarse de buenas anécdotas. Y me gusta que haya pila de gente que conoce a uno y no al otro.

—¿Conviven bien Gavo y Punisher?



—Sí, los uso para encarar situaciones de distintas maneras. Punisher es más lanzado capaz, y Gavo es más tranquilo, más pensativo, reflexivo. Y después está Gabriel, que es lo más común del mundo. Es el que trabaja en la fábrica, donde no soy ni Gavo ni Punisher, y me resirve para no perderme.

"Punisher es más lanzado capaz, y Gavo es más tranquilo, más pensativo, reflexivo. Y después está Gabriel, que es lo más común del mundo" Gavo aka Punisher Rapero

—¿Pensás que se va a llegar a la profesionalización del freestyle en Uruguay?



—Se va a llegar, seguro, pero para mí lo quieren apurar demasiado y todavía no es el momento. Desde que empecé a rapear que están diciendo: “este es el año”, “este es el año”, y ya pasaron siete años. Ya está mal decir eso, hay que dejar que llegue, porque después las cosas no salen o salen pero no cómo se dijo, y eso, más que sumar, resta pila. La gente se va desilusionada. Entonces va a llegar, pero en su momento. Yo creo que todavía falta pila. Te das cuenta que sí se va a llegar cuando vas a las escuelas y están los gurisitos rapeando, ya saben de freestyle, pero tienen siete u ocho años, y hay que esperarlos.