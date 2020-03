Fabián "Chupete" Furtado deja Chopper, que lanzó su nuevo disco "Ecos de destrucción"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La banda de metal Chopper, que el año pasado celebró sus 30 años de historia, atraviesa un momento especial: acaba de lanzar su nuevo disco, llamado Ecos de distorsión, y se prepara para despedirse de su cantante Fabián "Chupete" Furtado, que dejará el grupo tras 27 años.

"Dejo Chopper", se anunció a través de las redes sociales de la banda. "Después de 27 años con estos animales. No es una cuestión personal, ni musical, ni de agenda. Es un tema emocional. No puedo estar al nivel que yo querría y que merecen mis compañeros si no estoy con la cabeza y el corazón en su sitio", expresó el frontman.

"Es muy difícil para mi manejarlo, y comprobado el nivel creativo y de popularidad que tiene Chopper hoy, lo más honesto es dar el paso al costado. Jamás sería un freno. Estoy emocionado y agradecido de cómo mis hermanos lo han manejado, con generosidad y comprensión", manifestó y contó que "mi mánager me dijo: 'prefiero perder un cantante y no un amigo'. Estaré dispuesto hasta a recomendarles cantantes".



"Chopper siempre será mi casa, mi familia", resumió.

LA DESPEDIDA



A través de Twitter, Chopper también confirmó que este sábado en Montevideo Rock, festival que se hará con entradas agotadas, será la despedida de Furtado como cantante del grupo.

A través de Twitter, Chopper también confirmó que este sábado en Montevideo Rock, festival que se hará con entradas agotadas, será la despedida de Furtado como cantante del grupo.

En tanto, ya se editó a través de Bizarro el álbum Ecos de distorsión, que incluye temas nuevos y algunos regrabados o inéditos en vivo. Están incluidas las recientemente lanzadas "Megalomanía", "Dios desollador", "Síndrome de Cronos", "Sabia amnesia" y "El ojo del diablo".