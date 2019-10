Chopper festeja 30 años y Fabián Furtado dice: "El metal es una zona de militancia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fabián Furtado es artista plástico, es el Chupete, y es de los cantantes más importantes del metal uruguayo por dos motivos básicos: ha estado más de dos décadas al frente de Chopper, una banda icónica del panorama local que cumple 30 años; y ya lleva 20 años con Reytoro, su proyecto más personal en lo que a música respecta.

Con Reytoro ya le tocó festejar el número redondo, así que ahora tiene por delante la celebración con Chopper, que será este sábado en Sala del Museo (Rambla y Maciel, entradas en Abitab).

"De un tiempo a esta parte tratamos de hacer el set redondo, el que nos gusta a todos y el que sabemos que funciona", dice Furtado a El País, "pero primero, el que nos gusta a nosotros, el que pasa por todas las emociones. Eso abarca toda la discografía nuestra más los cuatro temas nuevos, para los que elegimos un riff de cada integrante para desarrollar. Las letras son frescas, porque tengo momentos en que no se me ocurre nada, y prefiero colgar los guantes y seguir con otra cosa. Pero cuando surge la idea de grabar todos, cada uno en su país, me pongo las pilas y sale una chispa".

Furtado habla de los cuatro singles que la banda viene presentando: ya salieron "Sabia amnesia", "Dios desollador" y "Síndrome de Cronos", que seguramente sonarán en el show del sábado. "Con la tecnología nos pusimos a tiro", dice el cantante sobre esta forma de trabajar a distancia, ya que los integrantes de Chopper hoy están desperdigados por el mundo, "y si se sigue así, podría haber una antología linda".

"Las bandas son nuestras familias, y Chopper es otro caso: no hay tiempo, no hay límites, no hay plazo, y sí los hay. No es un proyecto de una reunión; todos le debemos a Chopper una carrera prolífica, y todo lo que aprendimos lo aplicamos con nuestras respectivas bandas, entonces estamos más que agradecidos con la familia Chopper", resume de cara a este "cumpleaños".

"Las bandas son nuestras familias, y Chopper es otro caso: no hay tiempo, no hay límites, no hay plazo, y sí los hay" Fabián "Chupete" Furtado Cantante

—¿Qué foto mental tenés de hace 30 años?



—Hace 30 años atrás yo estaba en un recital, mirando a Chopper. Era un boliche que tenía todo un mural hermoso de una tapa de un disco de Nazareth. No podía creer que ese boliche existiera en Uruguay en esa época, y Chopper detonando ahí con el antiguo cantante, y decir: qué buena banda, y unos meses después estar adentro. Son emociones encontradas; me acuerdo de cuando me fui a probar en la banda y no hubo un voto en contra, y el Peruano (Luis D’Angelo) me dijo: "loco, el escenario es tuyo", ahí fue que dije: loco, esto lo tengo que hacer en serio. Y esas enseñanzas me quedaron muy latentes, porque yo toda la vida soñé con esto, pero no sabía cómo era. Y esta banda me enseñó que hay que ser profeta en su tierra.

—¿Hoy, cómo es ser cantante de una banda como esta?



—Es un trabajo de responsabilidad. Si bien tengo a Reytoro, que viene en ascenso, puedo darme el lujo de hacerlo y si puedo darme ese lujo, lo tengo que hacer bien. Yo tengo un dicho de mi abuelo que era: "Hacelo bien o no lo hagas". Y es tamaña responsabilidad porque estás jugando con el sentimiento del público, con tus letras, y con los seres humanos que me dieron una oportunidad cuando tenía 17 años y me la están dando ahora. En otra época pensaba en vivir de esto, ahora me di cuenta de que vivo para esto. Y capaz es la mejor enseñanza en 30 años de metal.

La banda de metal Chopper. Foto: Nicolas Coitino

las lecciones Lo que aprendió en el camino

"La banda más representativa de metal, la que da la cara, es Reytoro, y pareciera que no hay otra banda, y hay muchas bandas buenas rompiéndose el culo", asegura Furtado sobre la escena local. "Pero no le dan bola, no somos parte del mainstream. Nadie se la juega como en aquel Pilsen, poniendo a una banda en el medio. ¡Después no quiere tocar nadie!", agrega entre risas, recordando las épocas del festival de Durazno.

"Se puede decir así: el metalero confía más en una bandera negra que en la celeste" Fabián "Chupete" Furtado Cantante

En ese sentido, entiende que hay resistencia en el metal, y que se mantiene vivo más allá de las circunstancias que le tocan vivir. "El metal es una zona de militancia. El metalero siente tanto el metal que no te baja la caña. Si bien es crítico, es más patriota al metal. Se puede decir así: el metalero confía más en una bandera negra que en la celeste", afirma. "Entonces, no sé si el metal precisa mucho de la bola de Montevideo".