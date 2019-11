Las décimas de Drexler a Antonio Banderas, a 15 años de que cantara su tema en los Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 27 de febrero de 2005, Jorge Drexler consiguió un Oscar para Uruguay gracias a su canción "Al otro lado del río", que fue hecha para la película Diarios de motocicleta y premiada como mejor canción original. Aquella gala, más allá de la estatuilla, quedó marcada por la interpretación de la canción que hizo el actor Antonio Banderas, y por los versos a capella que entonó el cantautor, tras recibir el galardón de manos de Prince.

Casi 15 años después de aquella noche, Jorge Drexler escribió unas décimas para Banderas en las que recordó aquel acontecimiento. Las hizo para una ceremonia en la que el malagueño fue declarado Personaje del Año Vanity Fair 2019, hace algunos días, y hoy las compartió en sus redes sociales.

"Me invitaron a cantar, hace dos días en un homenaje a Antonio Banderas", escribió el uruguayo y agregó: "Quise escribir estas décimas para presentar la canción 'Al otro lado del río'. Con estos versos quería agradecerle el cariño con que me trató hace años".

Junto a las décimas en cuestión, Drexler publicó una foto con Banderas en la ceremonia, él luciendo un saco verde, y el español de impecable smoking negro. Al lado se puede ver la guitarra con la que acompañó su música.

Drexler suele expresarse a través de décimas, sobre distintos temas y sea por pedido o por cuenta propia. El año pasado, esa métrica fue la que eligió para hablar sobre el Mundial de fútbol que se disputó en Rusia, y también la que usó para dedicarle su amor a la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, es la marca registrada de su cancionero.

Vengo hace un tiempo sintiendo

que te debo esta Espinela,

pero como el tiempo vuela,

los años se fueron yendo!

Hoy por fin fui convirtiendo

en versos lo que sentía

y dejé que la poesía

en su voz más malagueña

te cante la contraseña

con que se abrió el alma mía.



Me trataste con franqueza,

con cariño, y tu sosiego

en medio de tanto ego

fue, confieso, una sorpresa.

Me hiciste un sitio en tu mesa,

-tenía buen punto el arroz

en paella, con que vos

me recibiste en tu casa-

y mi canción fue la hogaza

de pan, que abrimos los dos.



Fue claro y solidario

en un contexto complejo

te vi jugarte el pellejo

por mí, en aquel escenario.

Y hoy que dejó el calendario

atrás aquel vocerío,

los flashes, aquel gentío...

vengo aquí para cantarte

y una vez más, dedicarte

"Al otro lado del río".