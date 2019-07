Crítica "Anima" de Thom Yorke: los ritmos del más melancólico de los optimistas

Jon Pareles, The New York Times

Hay algo de comedia irónica en “The Axe”, casi al final del nuevo álbum de Thom Yorke, Anima. Durante más de un minuto, los acordes lentos del teclado oscilan dentro y fuera de tono como un pulso electrónico distante y el ritmo irregular del tambor se agita desde abajo. “Maldita maquinaria, ¿por qué no me hablas?”, canta Yorke.

Está reprendiendo a sus instrumentos electrónicos por no darle inspiración: “Pensé que teníamos un trato”, gime. Sin embargo, mientras se queja, los instrumentos trabajan desesperadamente para complacerlo: variedades de aplausos, pequeñas contra-melodías, tonos que rondan y ondulan, tiemblan y tiemblan. ¿Cuánto más quiere?

Yorke ha estado muy activo: entre los álbumes con Radiohead -cada cuatro o cinco años, seguidos de giras-, hizo álbumes solista y giras por su cuenta. En 2018 compuso la banda sonora de Suspiria. Con “The Axe” y otra canción nueva, “I Am a Very Rude Person”, sugiere que el malestar, el alejamiento y el temor que llenan sus canciones no son todo lo que consume. Ha encontrado algo sobre lo que alegrarse: el proceso artístico.

Yorke ha hecho todos sus álbumes en solitario (excepto Suspiria) con el productor de Radiohead, Nigel Godrich. Pero los álbumes de Yorke se distancian de los de su banda por una autoimpuesta austeridad musical; dependen casi totalmente de teclados y dispositivos electrónicos, aunque las guitarras aún están ahí. La austeridad no significa vacío: Yorke y Godrich se deleitan con capas sutiles, complejas, intercambiables y ricamente sombrías.

Con esa maquinaria, las canciones de Yorke sondean decididamente las formas en que el pop puede disolverse en loops, pistas electrónicas, incluso en música bailable. Yorke y Godrich también tienden a desestabilizar la maquinaria, yuxtaponiendo la repetición exacta de los loops con variaciones individuales.

Las canciones se tambalean en una división psicológica entre tristeza intelectual y los placeres físicos del ritmo. “Traffic” abre el álbum con una pista de baile tirando de sí misma; mientras Yorke canta con desprecio sobre las indulgencias de la gente rica, los tonos de bajo borrosos y viscosos hacen todo lo posible para arrastrar a los tambores. Y “Runwayaway” concluye el álbum, después de un prolongado preludio meditativo de guitarra, con un ritmo tecno nítido y melodías de menor importancia detrás de una voz alterada que repite: “Ahí es cuando sabes quiénes son tus verdaderos amigos”.

Yorke está lanzando Anima con una película de Netflix de 15 minutos de Paul Thomas Anderson que reúne tres canciones del álbum. Es un romance surrealista, desde el contacto visual en un metro hasta los tiernos abrazos coreografiados. Y es un drama bailable de personas que viajan dormidas y traicioneros cambios gravitacionales, con Yorke desafiando los impulsos de la manada para conectarse con una mujer especial.

En otras palabras, está empujando más allá de la soledad. Anima mira, oblicuamente y con cautela, hacia las canciones de amor. “Dawn Chorus”, la conclusión de la película de Netflix, deja de lado los ritmos constantes programados que marcan el ritmo de la mayoría del álbum: es una balada vacilante con Yorke al teclado, que acompaña a su voz con un contrapunto de dos notas, que se acelera y se desacelera mientras se pregunta sobre las segundas oportunidades, aunque se imagina una reunión como cenizas agitadas por el viento.

En “Twist”, ha sido rescatado por “tú que me devolviste la vida” con “el amor suficiente para dar la vuelta”. El falsete de Yorke es triste, pero flota sobre una pista de ritmo optimista.

Es que el temor perpetuo de Yorke no ha desaparecido de ninguna manera. Pero en Anima, lo mantiene a raya.