"Conciertos en vivo": El País lanza una colección de 12 vinilos con shows históricos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace tiempo que la industria del vinilo está en su mejor momento. Desde que se comenzaron a reeditar títulos clásicos y los artistas de todo el mundo empezaron a lanzar sus nuevos trabajos en este clásicos formato, se está viviendo el renacimiento del ritual de escuchar música en vinilo.



Y el regreso del vinilo ha sido bastante exitoso. En enero, la Recording Industry Association of America (RIAA) publicó un comunicado donde se informaba que por primera vez desde 1986, los vinilos habían vendido más que los CDs. De esta manera, en 2019 se culminó un crecimiento que no ha dejado de aumentar en los últimos 15 años.



Es más, solo en la primera mitad de 2019, la venta de vinilos creció un 12,9% con respecto al año anterior. En Estados Unidos se vendieron más de 10 millones de vinilos, nueve veces más que en 2010. En el Reino Unido se superaron los 4,3 millones, con 12 años seguidos de crecimiento en ventas.



Y, para acompañar el crecimiento en el consumo de música en este formato, a partir del martes El País lanzará una colección formada por 12 vinilos de shows a cargo de músicos internacionales. Cada 15 días, y a un costo de 550 pesos, los amantes de la música en formato físico podrán acercarse al repertorio en vivo de músicos como Coldplay, Adele, Metallica y The Rolling Stones.



Ya que mencionamos a la banda británica, el primer volumen de la colección estará dedicado a ellos. The Rolling Stones Live Concert incluye seis de las canciones que el grupo liderado por Mick Jagger presentó en 2012 para celebrar los 50 años de su formación. Las canciones de este álbum formaron parte del repertorio que la banda presentó en el Estadio Centenario en 2016, cuando llegaron por primera vez a Montevideo, así que es una gran oportunidad para recrear la energía de aquella noche de febrero.



El disco comienza con una versión enérgica de “Miss You” y sigue con “Sympathy For the Devil” (con los clásicos wo-wo, coreados por el público), “Start Me Up” y “Tumbling Dice”. El lado B se mete de lleno con tres de los grandes momentos de los shows de los Stones: “(I Can’t Get No) Satisfaction”, en una larga versión de ocho minutos, que incluye un gran solo de Keith Richards; “Brown Sugar”, aquella canción que abría Exile On Main Street; y “You Can’t Always Get What You Want”, con la participación de un coro invitado.

a próxima tanda de vinilos estará a cargo de una recopilación que muestra a varios momentos en vivo de Coldplay. El álbum incluye ocho canciones y hace foco en A Head Full of Dreams, el penúltimo disco del grupo. El vinilo incluye pegadizas versiones de “Adventure Of a Lifetime”, “Hymn Of the Weeknd” y “Up & Up”, los éxitos de ese álbum. La mayor sorpresa para los fanáticos del grupo será la oportunidad de escuchar a la banda interpretando una versión de “Stayin’ Alive”, aquel clásico de The Bee Gees, junto a Barry Gibb como invitado. La grabación fue realizada en 2016 en el festival de Glastonbury.



La colección de vinilos de El País también presentará recitales de Amy Winehouse y Adele, dos cantantes británicas de mayor peso en la música de este milenio. En ambos casos, los álbumes tienen un equilibrio interesante entre grandes éxitos y temas menos conocidos, que permiten ver otros matices interpretativos. En el caso de Winehouse, los lados se abren con “Back to Black” y “Rehab”, sus mayores hits, pero el repertorio le da paso a lados menos conocidos (pero igual de buenos) como “Addicted” o “I Heard Love is Blind”. Y, si nos detenemos el vinilo de Adele, se recorre de la oscarizada “Skyfall” y “Hello” a “Hometown Glory” o “One and Only”, entre las que se puede apreciar además su interacción constante y alegre con el público.



El resto de la colección estará formado por vinilos en vivo de artistas de géneros bastante variados: Metallica, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Bon Jovi, R.E.M., Oasis, Norah Jones y Lenny Kravitz. En todos los casos, los éxitos se mezclan con la energía de los shows en vivo.



Esta es la excusa perfecta para desempolvar el tocadiscos guardado en el depósito, o terminar de decidirse por comprar una bandeja de vinilo. Desde El País le ofrecemos 12 razones para hacerlo.