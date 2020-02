Adele anunció que su nuevo disco se lanzará en setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante británica Adele prepara un nuevo álbum que se publicará en setiembre, según reveló durante la actuación que hizo en una boda, cuya grabación fue divulgada por las redes sociales.



En esa publicación, difundida por la revista Variety, la artista le pide a los asistentes a la celebración que estén atentos a su próximo trabajo dentro de siete meses.



En esa actuación privada, Adele sorprendió al público con uno de los temas de su segundo álbum, “Rolling in the Deep”, así como versiones de las Spice Girls (”Spice Up Your Life”), Candi Staton (”Young Hearts Run Free”) y Beyonce (”Crazy in Love”).



El representante de la cantante rehusó hacer declaraciones a Variety sobre el supuesto nuevo disco, si bien los rumores sobre un nuevo álbum circulan por las redes desde hace ya algunos meses.



Adele ofreció ya una pista sobre la posible salida al mercado del disco el pasado mayo, cuando reveló que 30 será una grabación ‘drum n bass’.



La joven cantante alcanzó la fama en 2011 con su primer disco,19 que se llevó el Grammy al mejor artista nuevo y mejor interpretación vocal pop femenina por “Chasing Pavements”. Con su segundo disco, 21, Adele arrasó en los Grammy llevándose seis premios incluyendo Disco, grabación y canción del año por “Rolling in the deep”. También fue un éxito en todo el mundo, llegando a vender más de 30 millones de copias.



En 2013 ganó un Oscar por la canción “Skyfall” compuesta para la película de James Bond.



Su tercer disco, 25, lanzado en noviembre de 2015 vendió más de 3,38 millones de copias en Estados Unidos en su primera semana; y se llevó siete premio Grammy, repitiendo disco, grabación y canción del año por “Hello”.



En julio de 2017 canceló una serie de conciertos, ya agotados, que iba a realizar en Wembley (Londres) debido a un problema en sus cuerdas vocales, y en los últimos meses fue noticia debido a su drástico cambio de imagen.