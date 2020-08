Tras acusaciones en redes, la murga Un Título Viejo no saldrá en el carnaval 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La murga Un Título Viejo anunció este viernes que no será parte del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2021, del que aún no hay mayores detalles a causa de la pandemia del coronavirus. El conjunto informó la novedad a través de un breve comunicado de Instagram, en el que no se esgrimen los motivos de la decisión.

La baja de Un Título Viejo llega después de que el ámbito carnavalero y cultural todo se viera conmocionado por las denuncias de acoso y abuso centralizadas a través de la cuenta de Instagram @varonescarnaval, que en cuestión de días reunió cientos de testimonios.

Entre las acusaciones allí vertidas hay varias que refieren a integrantes de este conjunto, como su director responsable Fabricio Speranza o una de sus principales figuras, Maximiliano Tuala. Ambos hicieron sus descargos sobre este asunto en las últimas jornadas.

Un Título Viejo fue la sensación del carnaval 2020. En su debut, el grupo formado por varios murguistas de trayectoria en la escena, fue firme candidato al primer premio y se quedó con el segundo, con menos de 50 puntos de diferencia con la murga ganadora, Agarrate Catalina.